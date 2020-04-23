Polisler teslim etti! Minik Efe'nin hediyesi annesini gözyaşlarına boğdu

Kumluca İlçe Emniyet Müdürlüğü Vefa Sosyal Destek Ekibi bu sabah Adem Efe Çiftçi’nin (6) Merkez Mahallesi’ndeki evine gitti. Ekipler, baba Muhammed Çiftçi’den (33) Adem Efe’ye bir sürprizlerinin olduğunu ve Efe’yi aşağıya getirmesini istedi. Annesi ve kardeşiyle aşağıya inen Efe’ye ekipler, hayal ettiği polis kıyafetini hediye etti. Aldığı hediyeden sonra asker selamı veren Adem Efe, polislerin yaptığı sürprizden çok mutlu olduğunu söyledi.

'POLİSLERİN GETİRMESİ DAHA DA GÜZELLEŞTİRDİ'

Çok mutlu olduğunu belirten anne Nazmiye Çiftçi, “Türk polislerine teşekkür ederim. Çok sağ olun. Küçüklüğünden beri polis şapkası, polis elbisesi istiyordu. Biz de alabilirdik ama polislerin getirmesi daha ayrıcalık oldu. Çok teşekkür ederim hepsine. Allah razı olsun. Benim oğlumun bir hayalini gerçekleştirdiler. Tüm çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun” diye konuştu.

