HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Polisler teslim etti! Minik Efe'nin hediyesi annesini gözyaşlarına boğdu

Polisler teslim etti! Minik Efe'nin hediyesi annesini gözyaşlarına boğdu

YAŞAM HABERLERİ  | 23.04.2020 15:52 | Son Güncelleme

Antalya'da 6 yaşına giren Adem Efe için Kumluca ilçesine giden İlçe Emniyet Müdürlüğü Vefa Sosyal Destek ekibi, küçük çocuğa polis üniforması hediye ederek en büyük hayalini gerçekleştirdi. Adem Efe’nin annesi ise oğlunun hayalinin gerçekleşmesi karşısında gözyaşlarına hakim olamadı.

Kumluca İlçe Emniyet Müdürlüğü Vefa Sosyal Destek Ekibi bu sabah Adem Efe Çiftçi’nin (6) Merkez Mahallesi’ndeki evine gitti. Ekipler, baba Muhammed Çiftçi’den (33) Adem Efe’ye bir sürprizlerinin olduğunu ve Efe’yi aşağıya getirmesini istedi. Annesi ve kardeşiyle aşağıya inen Efe’ye ekipler, hayal ettiği polis kıyafetini hediye etti. Aldığı hediyeden sonra asker selamı veren Adem Efe, polislerin yaptığı sürprizden çok mutlu olduğunu söyledi.

'POLİSLERİN GETİRMESİ DAHA DA GÜZELLEŞTİRDİ'

Çok mutlu olduğunu belirten anne Nazmiye Çiftçi, “Türk polislerine teşekkür ederim. Çok sağ olun. Küçüklüğünden beri polis şapkası, polis elbisesi istiyordu. Biz de alabilirdik ama polislerin getirmesi daha ayrıcalık oldu. Çok teşekkür ederim hepsine. Allah razı olsun. Benim oğlumun bir hayalini gerçekleştirdiler. Tüm çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun” diye konuştu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Markette şok! Kasiyerin üzerine kola döküp... Markette şok! Kasiyerin üzerine kola döküp...
Balonlarla gökyüzünü süslediBalonlarla gökyüzünü süsledi
Doğum yaptıktan 26 gün sonra tekrar doğurdu! Hem de ikiz… Doğum yaptıktan 26 gün sonra tekrar doğurdu! Hem de ikiz…
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Antalya polis Vefa Sosyal Destek Gurubu koronavirüs

En Çok Okunan Haberler

THY uçağından gökyüzünde Türk Bayrağı

THY uçağından gökyüzünde Türk Bayrağı

'Cem Yılmaz'la karantinada olmak isterdim'

'Cem Yılmaz'la karantinada olmak isterdim'

İçişleri Bakanlığı açıkladı! 6434 kişiye işlem uygulandı

İçişleri Bakanlığı açıkladı! 6434 kişiye işlem uygulandı

3 günlük yeni bir kısıtlama daha mı geliyor?

3 günlük yeni bir kısıtlama daha mı geliyor?

'Mayıs ayı işsizlik ödeneğini banka hesaplarına yatırıyoruz'

'Mayıs ayı işsizlik ödeneğini banka hesaplarına yatırıyoruz'

Dünya Sağlık Örgütü'nden kritik Türkiye açıklaması!

Dünya Sağlık Örgütü'nden kritik Türkiye açıklaması!

İlginizi Çekebilir

Ürkütücü açıklama: Ölen kişinin bedeninden koronavirüs yayılıyor!

Ürkütücü açıklama: Ölen kişinin bedeninden koronavirüs yayılıyor!

Gamze Pala'yı katleden zanlının ilk ifadesi ortaya çıktı! Her satırı korkunç

Gamze Pala'yı katleden zanlının ilk ifadesi ortaya çıktı! Her satırı korkunç

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Alef 3. bölüm ne zaman yayınlanacak? Blutv

Alef 3. bölüm ne zaman yayınlanacak? Blutv

86 yaşındaki Resmiye Nine'den üzücü haber geldi!

86 yaşındaki Resmiye Nine'den üzücü haber geldi!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Vahşet! Yavru köpeği yere çarparak öldürdü

Vahşet! Yavru köpeği yere çarparak öldürdü

Sağlıkçı anne ve baba, 1 aydır görmedikleri çocuklarına gözyaşlarıyla kavuştu

Çocuklarına bir ay sonra gözyaşları içinde kavuştular

Asma köprüde 23 Nisan konvoyu

Asma köprüde 23 Nisan konvoyu!

İstanbul'da kırmızı-beyaz balonlar gökyüzünü süsledi

Balonlarla gökyüzünü süsledi

Sokağa çıkma yasağında kaldırımda sızdı!

Sokağa çıkma yasağında kaldırımda sızdı!

Prof Cander: Acil servislere 'gereksiz başvurular' yüzde 80 azaldı

Prof Cander: Acil servislere 'gereksiz başvurular' azaldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.