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Polislere camdan uyuşturucu madde, halı ve ayakkabı fırlatıldı

08.02.2021 07:12 | Son Güncelleme:
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Polislere camdan uyuşturucu madde, halı ve ayakkabı fırlatıldı

Pendik Bahçelievler Mahallesi'nde kavga ihbarına gidilen evden bulunan şüpheliler, polis ekiplerinin üzerine camdan halı, ayakkabı ve uyuşturucu madde fırlattı. İki şüpheli gözaltına alındı.

Olay saat 02.00 sıralarında Pendik Bahçelievler Mahallesi Aynalı Çarşı Sokak üzerinde bulunan iki katlı binada meydana geldi. Binanın birinci katında bulunan daireden gelen kavga sesleri bina sakinleri tarafından polise ihbar edildi.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekiplerine kapıyı açmayan ev sahibi, camdan halı, ayakkabı ve bir miktar uyuşturucu madde attı.

Evde bulunan iki kişiden biri kendi rızasıyla aşağıya gelerek teslim olurken diğer şüpheli evden çıkmamakta direndi.

ARKA CAMDAN KAÇMAYA ÇALIŞTI

Arka camdan atlayarak kaçmaya çalışan şüpheli, aynı mahallede oturan bir yakınının evine girerken yakalandı.

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Evde bulunan iki köpek camdan dışarıya bakarken görüldü.

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İki şüpheli de gözaltına alınırken bağırıp direnerek polis ekiplerine zor anlar yaşattı.

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Ekipler savcılık tarafından çıkan arama izni sonrası evde yapmış oldukları aramada yasaklı bir maddeye rastlamazken dairede bulunan iki köpeğin beslenmesi yasak ırk olup olmadığı tespit edilmek üzere olay yerine belediye ekipleri çağrıldı.

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(DHA)

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