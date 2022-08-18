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Polislere kimliğini gösterince gerçek ortaya çıktı! Sahte kaymakam yakayı ele verdi

18.08.2022 16:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzon'da sahte kaymakam bu kez yakayı ele verdi. Polis ekiplerine kimlik gösteren şahsın kaymakam olmadığı ve kimliğin de sahte olduğu ortaya çıktı. İşte haberin detayları...

Polislere kimliğini gösterince gerçek ortaya çıktı! Sahte kaymakam yakayı ele verdi

Trabzon’un Ortahisar ilçesinde polis ekiplerine kaymakam kimliğini göstererek kendisini Ayasofya Mahallesi’ne götürmelerini isteyen şahsın yapılan incelemede kaymakam olmadığı ve kimliğinin sahte olduğu belirlendi.

Alınan bilgiye göre, 22 yaşındaki U.K. polis ekiplerine sahte kaymakam kimliğini göstererek kendisini Ayasofya Mahallesi’ne götürmelerini istedi. Kaymakam kimliğini gören ekipler, U.K.’yı polis otosuyla istediği yere götürdü. Şahsın hal ve hareketlerinden şüphelenen polisler, durumu merkezlerine bildirdi.

Bölgeye gelen Asayiş Şubeye bağlı Güven Timleri, yaptıkları araştırmada Aydın nüfusuna kayıtlı U.K.’nın sahte kaymakam kimliğiyle farklı illerde kendisini kamu görevlisi olarak tanıtma suçlarının olduğunu tespit etti. Ekipler, sahte kaymakam U.K.’yı gözaltına aldı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
kaymakam Trabzon
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