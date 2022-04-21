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Polisleri alarma geçiren olay! Temizlik görevlileri fark etti: Öyle bir görüntüsü vardı ki...

21.04.2022 01:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tokat'ta panik yaratan bir olay meydana geldi. Polisleri alarma geçiren olayda bulunmasıyla endişe yaratan nesne ise temizlik görevlileri tarafından fark edildi. Temizlik görevlilerin üzerinde kablolar ve dinamite benzer düzeneği görmelerinin ardından polise haber vermesiyle ekipler alarma geçti. Bomba imha uzmanı tarafından yapılan incelemenin ardından düzeneğin dinamit görünümlü saat olduğu anlaşıldı.

Polisleri alarma geçiren olay! Temizlik görevlileri fark etti: Öyle bir görüntüsü vardı ki...

Behzat Bulvarında gece saatlerinde çöp toplayan Tokat Belediyesi temizlik görevlileri hafriyat çuvallarının arasında üzerinde kablolar ve dinamite benzer düzeneği fark etti. Temizlik işçilerinin polise haber vermesi üzerine ekipler alarma geçti.

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YOL TRAFİĞE KAPATILDI, BOMBA İMHA UZMANI İNCELEME YAPTI

Polis ekipleri güvenlik şeridi çekerek vatandaşları çevreden uzaklaştırırken, yol trafiğe kapatıldı. Bomba imha uzmanı ekip özel kıyafetini giyerek müdahalede bulundu.

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'DİNAMİT' GÖRÜNÜMLÜ SAAT OLDUĞU ANLAŞILDI

Bir süre inceleme yapan bomba imha uzmanı düzeneğin alışveriş sitelerinde satılan "dinamit" görünümlü saat olduğunu tespit etti. Yapılan incelemenin ardından güvenlik şeridi kaldırılarak yol araç ve yaya trafiğine açıldı.

YANLIŞLIKLA ATILMIŞ

Bir iş yerinde yapılan tadilat çalışmaları sırasında “dinamit" görünümlü saatin yanlışlıkla çöpe atıldığı öğrenildi. (İHA)

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Tokat
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