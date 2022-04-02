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Polisleri ellerinde çekirdekle izlediler! Adana'da 205 polisle Huzur ve Güven uygulaması

02.04.2022 01:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana’nın Kozan ilçesinde 205 polisle gerçekleşen Huzur ve Güven uygulamasında ilginç görüntüler ortaya çıktı. Uygulamada aranan şahıslar ve çok sayıda silah yakalanırken vatandaşlar uygulama noktasında polislerin çalışmasını çekirdek yiyerek aksiyon filmi izlerken gibi izledi. Uygulamadan memnun olan bazı vatandaşlar ise polise çiçek verdi.

Polisleri ellerinde çekirdekle izlediler! Adana'da 205 polisle Huzur ve Güven uygulaması

Adana’nın Kozan ilçesinde Adana İl Emniyet Müdürlüğü Terör ve Kaçakçılık Şube Müdürlüğü Personeli ve Kozan İlçe Emniyet Müdürlüğü polis ekipleri ilçede 205 polis ve hassas burun özel eğitimli köpekler ile Huzur ve Güven uygulaması gerçekleştirdi.

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4 saat süren uygulamada ilçede sıkı denetimler yapılırken araçlar titizlikle incelendi.

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ELLERİNDE ÇEKİRDEKLE AKSİYON FİLMİ İZLER GİBİ İZLEDİLER

Polisin Huzur ve güven uygulamasını ilginç bulan bir grup vatandaş ise çekirdekleri ile aksiyon filmi izler gibi uygulamayı izledi. İlçede park bahçeler, kıraathaneler ve bir çok iş yeri denetimi gerçekleştirilirken ilçenin tüm kritik noktalarında uygulama yapıldı.

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POLİSLERE NERGİS DEMETİ HEDİYE ETTİ

Uygulamada araçlar hassas burun özel eğitimli köpekler ile arama yapılırken polisin uygulamasından memnuniyetlerini dile getiren bir araç sürücüsü polislere nergis demeti hediye ederek teşekkür etti.

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İlçede gerçekleştirilen 16 ayrı noktada gerçekleştirilen uygulamada 2 bin 353 kişinin GBT sorgusu, 550 araç sorgusu, 58 işyeri, 16 park ve çevresi denetlendi. 4 saat süren Huzur Güven uygulamasında 21 araca çeşitli idari cezai işlem uygulanarak 15 Bin 125 TL idari para cezası kesildi, 9 araç trafikten men edildi.

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Uygulama sonucunda 7 aranan şahıs yakalanırken, 4 ruhsatsız av tüfeği, 2 ruhsatsız tabanca, 24 av tüfeği fişeği, 11 uyuşturucu hap ele geçirilerek 4 iş yerine idari işlem yapıldı.

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Kozan İlçe Emniyet Müdürlüğü halkın huzur ve güveni için ilçe genelinde denetim ve uygulamaların sıklıkla devam edeceğini belirtti. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
polis Adana Kozan
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