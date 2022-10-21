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POLİSLİK KPSS PUANI 2022: Polislik KPSS puanı nedir, kaç puan almak gerekli?

21.10.2022 11:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Polislik KPSS puanı ve puan türü 18 Eylül Pazar günü gerçekleştirilen sınava giren kişiler tarafından merak konusu oldu. Öte yandan Eylül'de gerçekleştirilen Genel Kültür-Genel Yetenek, Alan Bilgisi ve Eğitim Bilimleri oturumları sonrası gözler ÖSYM'den yapılacak 'sınav sonucu' açıklamasına çevrildi. Polislik için başvuru yapacak olan kişiler polislik alımı ile ilgili puan detaylarını arama motorlarında sorguluyor. Peki, polislik KPSS puanı nedir? Polislik için KPSS'den kaç puan almak gerekir?

POLİSLİK KPSS PUANI 2022: Polislik KPSS puanı nedir, kaç puan almak gerekli?

Polislik puan türü ve puanları KPSS sonuçlarını bekleyen adaylar tarafından merak edildi. Polislik KPSS puanı kaç, baraj puanı nedir soruları arama motorlarında sorgulanıyor. EGM ve PA POMEM açıklamaları yakından takip edilirken polis alımlarına ilişkin detaylar da araştırılıyor. İşte 2022 KPSS lisans polislik taban puanları…

POLİSLİK KPSS PUANI NEDİR?

Polislik için KPSS lisans sınavında P3 türünden başvuru yapılmaktadır.

POLİSLİK İÇİN KPSS'DEN KAÇ PUAN ALMAK GEREKLİ?

Polisliğe başvuruda bulunmak için adayların en az 60 puan almaları gerekmektedir.

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KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2022 KPSS sonuç tarihi ÖSYM tarafından duyuruldu.

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ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre; 2022-KPSS Ön Lisans Sınavı sonuçları, 3 Kasım 2022 tarihinde, KPSS lisans sonuçları ise 21 Ekim'de açıklanacak.

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2022 KPSS lisans ve ön lisans sınavlarına giren adaylar sonuçları T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin web sitesinden öğrenebilecek

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ÖSYM İLE KPSS SONUÇ EKRANI

KPSS SINAV SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN

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