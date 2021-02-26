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  4. Polisten kaçan şüpheliyi vatandaşlar yakaladı! Tekme tokat darp anı

Polisten kaçan şüpheliyi vatandaşlar yakaladı! Tekme tokat darp anı

26.02.2021 14:52 | Son Güncelleme:
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İstanbul Beşiktaş'ta polis uygulamasından kaçan şüpheli vatandaşlar tarafından kıskıvrak yakalandı. Dakikalarca süren kovalamacanın sokaktaki vatandaşların yardımıyla sonlandığı olayda, yakalanan şüpheli darp edildi. O anlar saniye saniye kameralara yansıdı.

Olay, önceki gün saat 17.00 sıralarında Beşiktaş Türkali Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre cadde üzerinde akşamüstü uygulama yapan polis ekipleri bir şahıstan şüphelendi. Polis, durdurarak GBT sorgusu yapmak istediği esnada şahıs koşarak kaçmaya başladı. Polisin “dur” ihtarını dikkate almayarak koşan şüpheli ara sokağa girerek izini kaybettirmek istedi. Bunun üzerine polisle şüpheli arasında kovalamaca başladı. Dakikalarca kaçan şüpheli, ara sokağa girince arkasından koşan polis, vatandaşlara “tutun” diye bağırdı. Polisin sesini duyan vatandaşlar, şüphelinin önünü keserek kapüşonundan tuttuktan sonra kıskıvrak yakaladı. Tekme ve yumruklarla darp eden vatandaşlar, şüpheliyi arkadan gelen polis ekibi teslim etti. Yere yatırılan şüpheli kelepçelendikten sonra gözaltına alınarak polis otosuna bindirildi.

POLİSTEN KAÇAN ŞÜPHELİYİ VATANDAŞ TEKME TOKAT DÖVDÜ

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Polis ile şüpheli arasındaki nefes kesen kovalamaca ve vatandaşlar tarafından darp edildiği anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, şüpheli polis ekiplerinden koşarak kaçıyor. Sesleri duyan vatandaşlar şüphelinin önünü kesiyor. Kapüşonun tutulan şüpheli tekme ve yumruklarla darp ediliyor. Yere yatırılan şüpheli ardından polis ekiplerine teslim ediliyor. Polis kelepçe taktığı şüpheliyi polis otosuna bindiriyor.

'KADIN BAĞIRIYOR DİYE DUYUNCA ÜZERİNE ÇÖREKLENİYORLAR'

Olayla ilgili konuşan esnaf Enver Süvari, “Kadın yunus polis memurundan kaçmış. O da peşinden koşuyormuş. Biz burada otururken görüyorlar. Tutun diye bağırıyorlar. Onlar kadın bağırıyor diye duyunca bir anda üzerine çörekleniyorlar. Zaten yorgun düşmüştü, burada sıkıştırıp yakalatıyorlar. Biraz da pataklamışlar. Şahıs aranan şahısmış, biz neden arandığını anlamadık. Sonuçta yakaladılar” dedi.

Öte yandan, şahsın cezaevinden firar ettiği ve aranmasının olduğu öğrenildi. Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.

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(İHA)

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İstanbul
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