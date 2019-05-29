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Polisten kaçarken kaza yapan otomobil hırsızları, ağır yaralandı

YAŞAM HABERLERİ  | 29.05.2019 18:07 | Son Güncelleme

BURSA'nın Yenişehir ilçesinde, çaldıkları otomobille polisten kaçan B.Ş.

Polisten kaçarken kaza yapan otomobil hırsızları, ağır yaralandı

Mehmet BULDU/YENİŞEHİR (Bursa), (DHA) - BURSA'nın Yenişehir ilçesinde, çaldıkları otomobille polisten kaçan B.Ş. ve M.Ç.B., aydınlatma direğine çarptı. Kazada ağır yaralanan şüpheliler, hastaneye kaldırıldı. B.Ş. ile M.Ç.B.'nin taburcu edildikten sonra gözaltına alınacağı belirtildi.
İnegöl'den çaldıkları otomobille Yenişehir'e gelen B.Ş. ve M.Ç.B., ihbarla harekete geçen polis ekiplerine yol üzerinde yakalanınca kaçmaya başladı. Polislerin 'dur' ihtarına uymayan sürücü B.Ş., güney çevre yolunda hızla giderken, aydınlatma direğine çarptı. Kazada B.Ş. ile yanındaki M.Ç.B., araçta sıkıştı. İhbarla gelen itfaiye ekibi, şüphelileri sıkıştığı otomobilden çıkardı. Ağır yaralı olduğu belirlenen B.Ş. ve M.Ç.B., sağlık görevlilerince ambulansla Yenişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. B.Ş. ile M.Ç.B.'nin taburcu edildikten sonra gözaltına alınacağı belirtildi.

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Polisten kaçarken kaza yapan otomobil hırsızları, ağır yaralandıPolisten kaçarken kaza yapan otomobil hırsızları, ağır yaralandıPolisten kaçarken kaza yapan otomobil hırsızları, ağır yaralandıPolisten kaçarken kaza yapan otomobil hırsızları, ağır yaralandı

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