HABER

Polonya Başbakanı: “AB Balkan ülkelerine reel bir teklif sunmazsa, Rusya, Çin, Türkiye ya da radikal İslam sunacak”

POLİTİKA HABERLERİ  | 19.11.2019 19:37 | Son Güncelleme

Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, parlamentoda yeni hükümet programını sunarken Balkan ülkelerinin Rusya, Çin, Türkiye ya da radikal İslam’a bırakılmaması gerektiğini söyledi.Polonya’da 13 Ekim’deki seçimler neticesinde ülkeyi ikinci kez yönetmeye hak kazanan milliyetçi ve muhafazakar Hukuk ve Adalet Partisi PiS, önümüzdeki 4 yıl için uygulayacakları hükümet programını açıkladı.Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, güven oylaması öncesi Polonya Parlamentosu’nda yaptığı konuşmada hükümet programının yanı sıra Avrupa Birliğine ilişkin konulara da değindi.

Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, parlamentoda yeni hükümet programını sunarken Balkan ülkelerinin Rusya, Çin, Türkiye ya da radikal İslam’a bırakılmaması gerektiğini söyledi.
Polonya’da 13 Ekim’deki seçimler neticesinde ülkeyi ikinci kez yönetmeye hak kazanan milliyetçi ve muhafazakar Hukuk ve Adalet Partisi PiS, önümüzdeki 4 yıl için uygulayacakları hükümet programını açıkladı.
Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, güven oylaması öncesi Polonya Parlamentosu’nda yaptığı konuşmada hükümet programının yanı sıra Avrupa Birliğine ilişkin konulara da değindi. Bu kapsamda Avrupa’nın köklerine, kurucu fikirlerine, Hristiyan değerlerine dönmeye ihtiyaç duyduğunu belirten Morawiecki, “Artık güvenli Batı’nın hüküm sürdüğü zamanlarda yaşamıyoruz. Uzak Doğu’da, Orta Doğu’da ve bizim en yakın doğumuzda Avrupa’nın zayıflığından seve seve faydalanacak uluslararası oyuncular var. Bu yüzden yeni üyelere, Batı Balkanlara açık bir AB istiyoruz” dedi.
Morawiecki, "Eğer AB bu ülkelere reel bir teklif sunmazsa onu diğer ülkeler sunar. Rusya, Çin, Türkiye ya da radikal İslam” şeklinde konuştu.

PARTNERŞok iddia! 'Evliyken başka adamlarla...'Şok iddia! 'Evliyken başka adamlarla...'
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz: "Açık değil fazla veren bir ülkeyiz"AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz: "Açık değil fazla veren bir ülkeyiz"
S-400 ve F-35 açıklaması! İşte ilk toplantı tarihiS-400 ve F-35 açıklaması! İşte ilk toplantı tarihi

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan'ın ardından Bahçeli'den EYT açıklaması

Erdoğan'ın ardından Bahçeli'den EYT açıklaması

Kılıçdaroğlu 'satıldı' dedi, Erdoğan'dan yanıt geldi

Kılıçdaroğlu 'satıldı' dedi, Erdoğan'dan yanıt geldi

Antalya'da intihar girişimi: Koca her zaman bulunur ama...

Antalya'da intihar girişimi: Koca her zaman bulunur ama...

Bakan Gül tartışmalara noktayı koydu: Öyle bir çalışma yok

Bakan Gül tartışmalara noktayı koydu: Öyle bir çalışma yok

Semih Şentürk 19 milyon lira istiyor

Semih Şentürk 19 milyon lira istiyor

Güleda Cankel cinayetinde yeni gelişme! Tutuklandı

Güleda Cankel cinayetinde yeni gelişme! Tutuklandı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

İBB Meclisi'nde gergin oturum! İmamoğlu'nu kızdırdılar

İBB Meclisi'nde gergin oturum! İmamoğlu'nu kızdırdılar

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Erdoğan'dan Arınç'a 'KHK' tepkisi!

Erdoğan'dan Arınç'a 'KHK' tepkisi!

KHK çıkışıyla dikkat çeken Bülent Arınç'tan yeni açıklama!

KHK çıkışıyla dikkat çeken Bülent Arınç'tan yeni açıklama!

Diğer Haberler
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan önemli açıklamalar

S-400 ve F-35 açıklaması! İşte ilk toplantı tarihi

Konuşması sırasında seslendi! Erdoğan yanına çağırınca gözyaşlarını tutamadı

Konuşması sırasında seslendi! Gözyaşlarını tutamadı

AK Parti Çanakkale İl Başkanı Gültekin Yıldız istifa etti

AK Parti'de bir istifa daha

AK Partili Ünal'dan Kadirova'nın ölümüyle ilgili açıklama

AK Partili Ünal'dan Kadirova'nın ölümüyle ilgili açıklama

Meclis'teki bütçe görüşmelerinde EYT gerginliği

Meclis'teki bütçe görüşmelerinde EYT gerginliği

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan başörtülü kadınlara yönelik saldırıya tepki

Kılıçdaroğlu'ndan başörtülü kadınlara yönelik saldırıya tepki

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.