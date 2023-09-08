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Polonya'da patlamaya hazır halde bulundu... Tam 1300 adet!

08.09.2023 13:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Polonya'daki Szklarki Şelalesi yakınlarında 1300 adet patlamamış mühimmat ele geçirildi. 2'nci Dünya Savaşı'ndan kalma olduğu belirlenen mühimmatlar Polonya ordusu tarafından imha edildi.

Polonya'da patlamaya hazır halde bulundu... Tam 1300 adet!

2'nci Dünya Savaşı süresince hem Almanya hem de Sovyetler Birliği tarafından doğudan da batıdan da işgal edilen Polonya'da, o dönemin izlerine hala rastlanıyor. Bugüne kadar 208 bin patlamamış savaş mühimmatı bulunan Polonya'da dün de 1300 adet patlamaya hazır mühimmat ele geçirildi.

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MÜHİMMATLAR ORDU TARAFINDAN İMHA EDİLDİ

Polonya ordusu dün yaptığı açıklamada Szklarki Şelalesi çevresinden 2’nci Dünya Savaşı’ndan kalma toplamda 1300 adet patlamamış mühimmat ele geçirildiğini duyurdu. Ordu, 25 Ağustos’ta yaptığı açıklamada Polonya topraklarını 2’nci Dünya Savaşı kalıntılarından temizlemekle görevli 46 uzman mühendislik birlikleri olduğunu ve bu birimlerin sadece 2023 yılında 4 bin 500 patlayıcı ve tehlike madde ihbarı aldığını ifade etti. Polonya ordusuna bağlı uzman mühendisler, bugüne kadar 208 bin patlamamış savaş kalıntısı mühimmat ele geçirerek imha etti.

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Szklarki Şelalesi çevresinden gelen ihbarlar doğrultusunda çalışma yürüten ekipler, 5 Ağustos’ta Alman havan topu mermileri dahil ilk etapta 700’den fazla patlamamış savaş kalıntısı mühimmatı ele geçirdi. Ayrıca ikisi ağaç gövdelerine gömülü olan dört adet 105 mm'lik top mermisi de çıkarıldığı belirtildi. Yetkililer, bölgede çalışmanın devam ettiğini kaydetti. Şelalenin de bulunduğu Boleslawiec kenti bölgesinden 2023 yılında 85 ihbar alındığı ve yapılan çalışma sonunda yaklaşık 5 bin patlamamış savaş kalıntısı ele geçirildiği belirtildi.

2’nci Dünya Savaşı’da en yoğun ve şiddetli çarpışmaların olduğu Polonya’da uzman ekipler, patlamamış savaş kalıntısı mühimmatların sivil halk için büyük bir tehlike oluşturduğunu, stabil olmayan bu patlayıcıların her an patlaması ihtimaline karşı halkı uyararak bu kalıntılara yaklaşılmaması gerektiğinin altını çizdi. (DHA)

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