Polonya, ele geçirilen yarım milyon litre kaçak votkayı koronavirüse karşı dezenfektan olarak kullanacak

Polonya'da hükümet, daha önce el koyulan yarım milyon litre kaçak votkayı, koronavirüs salgınına karşı kamuya açık yerlerin ve toplu taşıma araçlarının dezenfekte edilmesinde kullanma kararı aldı.

Gümrük depolarında saklanan, daha önce polis tarafından el konulmuş 430 binlik litre kaçak votka ile saf alkolün, mahkemeye kanıt olarak sunulması beklenmeden, Covid 19 virüsüne karşı dezenfektan olarak kullanılması kararlaştırıldı.

Polonya basını, sahte votkanın yok edilmek yerine, virüsle mücadele kullanılması için ilgili yetkililere teslimatının başladığını duyurdu.

SAHTE VOTKAYLA TOPLU TAŞIMA ARAÇLARI TEMİZLENECEK

Sahte votkalar, toplu taşıma araçlarıyla, kamuya açık yerlerin temizlenmesinde öncelikle kullanılacak.

Votka en fazla alkol içeren içecekler arasında ilk sırada geliyor. Markasına göre alkol oranı yüzde 40 ila 70 arasında değişiyor.



