HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Polonya, ele geçirilen yarım milyon litre kaçak votkayı koronavirüse karşı dezenfektan olarak kullanacak

Polonya, ele geçirilen yarım milyon litre kaçak votkayı koronavirüse karşı dezenfektan olarak kullanacak

DÜNYA HABERLERİ  | 20.03.2020 21:29 | Son Güncelleme

Polonya hükümeti, daha önce polis tarafından el koyulan yaklaşık yarım milyon litre kaçak votkayı, Covid 19 salgınına karşı dezenfektan olarak kullanma kararı aldı.

Polonya, ele geçirilen yarım milyon litre kaçak votkayı koronavirüse karşı dezenfektan olarak kullanacak

Polonya'da hükümet, daha önce el koyulan yarım milyon litre kaçak votkayı, koronavirüs salgınına karşı kamuya açık yerlerin ve toplu taşıma araçlarının dezenfekte edilmesinde kullanma kararı aldı.

Gümrük depolarında saklanan, daha önce polis tarafından el konulmuş 430 binlik litre kaçak votka ile saf alkolün, mahkemeye kanıt olarak sunulması beklenmeden, Covid 19 virüsüne karşı dezenfektan olarak kullanılması kararlaştırıldı.

Polonya basını, sahte votkanın yok edilmek yerine, virüsle mücadele kullanılması için ilgili yetkililere teslimatının başladığını duyurdu.

SAHTE VOTKAYLA TOPLU TAŞIMA ARAÇLARI TEMİZLENECEK

Sahte votkalar, toplu taşıma araçlarıyla, kamuya açık yerlerin temizlenmesinde öncelikle kullanılacak.

Votka en fazla alkol içeren içecekler arasında ilk sırada geliyor. Markasına göre alkol oranı yüzde 40 ila 70 arasında değişiyor.


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER 'Virüslüyüm' diyen kadını umursamayıp ilişkiye girdi! Bakın sonucu ne oldu 'Virüslüyüm' diyen kadını umursamayıp ilişkiye girdi! Bakın sonucu ne oldu
Oscarlı aktörden hayranlarına 'kedili ve piyanolu' sürprizOscarlı aktörden hayranlarına 'kedili ve piyanolu' sürpriz
Limonun faydaları ve zararları nelerdir?Limonun faydaları ve zararları nelerdir?
Anahtar Kelimeler:
koronavirüs kaçak içki

En Çok Okunan Haberler

Spor medyasının duayen ismi koronavirüsten hayatını kaybetti

Spor medyasının duayen ismi koronavirüsten hayatını kaybetti

81 ilde genelge! Sağlık Bakanlığı'ndan önemli karar

81 ilde genelge! Sağlık Bakanlığı'ndan önemli karar

Koronavirüs salgını ne zaman bitecek?

Koronavirüs salgını ne zaman bitecek?

'Bol bol seks yapın' çağrısına yanıtı olay oldu

'Bol bol seks yapın' çağrısına yanıtı olay oldu

Koronavirüsün yeni semptomları ortaya çıktı

Koronavirüsün yeni semptomları ortaya çıktı

DSÖ: Koronavirüse karşı 20 aşı geliştirildi

DSÖ: Koronavirüse karşı 20 aşı geliştirildi

İlginizi Çekebilir

Koronavirüs kaynaklı ilk köpek ölümü!

Koronavirüs kaynaklı ilk köpek ölümü!

Trump'tan koronavirüs aşısı açıklaması

Trump'tan koronavirüs aşısı açıklaması

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Şoke eden görüntü! Koronavirüs 50 kişiye böyle bulaşmış

Şoke eden görüntü! Koronavirüs 50 kişiye böyle bulaşmış

Kan gruplarına göre koronavirüs bulaşma riski!

Kan gruplarına göre koronavirüs bulaşma riski!

Diğer Haberler
Anthony Hopkins karantinada kedisine piyano çaldı

Oscarlı aktörden hayranlarına 'kedili ve piyanolu' sürpriz

İngiltere'de birçok toplu alan kapatılıyor

İngiltere'de korona adımı! Kapatılıyor

Son dakika: İtalya'da koronavirüs kabusu: Ölü sayısı 4 bin 32 oldu

İtalya'da koronavirüs kabusu: Ölü sayısı 4 bin 32 oldu

ABD ve Meksika sınırlarını Kovid-19 nedeniyle kapatıyor

ABD'den yeni korona adımı! 'Anlaştık' dedi ve duyurdu

Norveç’te karantinayı yazlığında geçirmek isteyenlere para ve hapis cezası

Norveç’te karantinayı yazlığında geçirmek isteyenlere para ve hapis cezası

ABD'lilerin yüzde 55'i Trump'ın Kovid-19 ile mücadelesinden memnun

Çarpıcı araştırma: Halk Trump'ın koronavirüs ile mücadelesinden memnun mu?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.