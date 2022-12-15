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Polonya, Ukraynalı mültecilerden para alacak! Kaldıkları süre uzarsa, ücret de artacak!

15.12.2022 21:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya'nın başlattığı savaşın ardından milyonlarca Ukraynalı, sınır komşuları Polonya'ya sığınmıştı. Polonya parlamentosu ise Ukraynalı mültecilerle ilgili ilginç bir karar aldı. Yasaya göre, Polonya artık Ukraynalılardan barınma parası alacak. Mülteciler ülkede 180 günden fazla kalırsa, ödeyecekleri ücret de artacak.

Polonya, Ukraynalı mültecilerden para alacak! Kaldıkları süre uzarsa, ücret de artacak!

Polonya Bakanlar Kurulu'nun, Polonya İçişleri ve İdari İşler Bakanlığı tarafından hazırlanan Ukraynalı mültecilere yardım yasasında değişiklik yapılmasını içeren tasarıyı kabul etmesinin ardından Polonya Parlamentosu'ndan da onay geldi.

MASRAFLARIN YARISINI KENDİSİ KARŞILAYACAK

Parlamento, Ukraynalı mültecilere yardım yasasında değişiklik öneren tasarıyı kabul etti. Savaş mültecilerine ödenen mali yardım sisteminin sıkılaştırılmasını ve toplu barınma yerlerindeki yaşam maliyetlerinin bir kısmının mülteciler tarafından ödenmesini içeren söz konusu yasaya göre Polonya'da 120 günden fazla kalacak her Ukraynalı mülteci, günlük 40 zlotiyi (8 euro) geçmemek suretiyle kendisi için yapılan masrafların yüzde 50'sini kendisi karşılayacak.

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180'DEN FAZLA KALIRLARSA ÜCRET ARTIYOR

İkamet süresinin 180 günü aşması durumunda ise Ukraynalı mülteciler günlük 60 zlotiyi (13 euro) geçmemek kaydıyla söz konusu masrafların yüzde 75'ini kendi ceplerinden ödeyecek. Engelliler, çocuklar, emekliler, hamileler, 12 yaş altında çocuğu bulunanlar, 3 çocuk sahibi aileler ile maddi açıdan zor durumda olan mülteciler söz konusu barınma ücretinden muaf tutulacak.

Yine yasaya göre Ukraynalı mültecinin Polonya'dan ayrılması durumunda kendisine yapılan yardımlar dondurulacak, ülke dışında 30 günden fazla kalması durumunda ise oturum hakkını ve almakta olduğu yardımları kaybedecek. Yasa, Senato ve Cumhurbaşkanı'nın onayının ardından 1 Mart 2023 itibarıyla yürürlüğe girecek. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Polonya Ukrayna mülteci

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