Polonya'da Orta Doğu konulu konferans

VARŞOVA (AA) - İran, ABD öncülüğünde Polonya'da düzenlenen Orta Doğu konulu konferansın İran'ı bölgede "şeytanlaştırmayı" ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) rolünü etkisiz kılmayı amaçladığını ileri sürdü.

İran'ın BM Temsilciliği, Varşova'da başlayan Orta Doğu konulu konferans hakkında bir açıklama yayımladı.

Açıklamada, "Toplantının belirtilen hedefleri ve tarafgir gündemi, halen çok sayıda trajik facianın acısını yaşayan bölgede güvensizliği, kaosu, krizi ve çatışmayı arttıracak niteliktedir." ifadeleri yer aldı.

Zirvenin ABD'nin kötü niyetlerini yansıttığı vurgulanan açıklamada, toplantının İran'ı Orta Doğu'da "şeytanlaştırmayı" ve BMGK'nın rolünün etkisiz kılmayı amaçladığı savunuldu.

Polonya'nın başkenti Varşova'da başlayan ve İsrail'i Başbakan Binyamin Netanyahu, ABD'yi Başkan Yardımcısı Mike Pence ve Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun temsil edeceği konferansa, birçok Arap ülkesi ile Fransa ve Almanya, bakanlar düzeyinde katılıyor.

