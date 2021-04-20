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Polonya’daki restoranın müşterisi bu kez oyuncaklar oldu

20.04.2021 11:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında restoranların kapalı olduğu Polonya’da bir İtalyan restoranında boş masaların müşterisi peluş flamingo, saka kuşu, kaplan ve panda gibi oyuncaklar oldu.

Polonya’daki restoranın müşterisi bu kez oyuncaklar oldu

Koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında Polonya’da salgınla mücadelesini sürdürüyor.

Ülke genelindeki kısmi Covid-19 kapanmasının devam ettiği Polonya’daki restoranlar şu an yalnızca paket servis hizmeti verebiliyor.

Kapalı restoranların sahipleri ise dikkat çekmek için çeşitli yöntemlere başvuruyor.

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Başkent Varşova’da bulunan bir İtalyan restoran işletmecisi Massimo, kapanma nedeniyle boş kapan masaları oyuncaklara ayırdı.

Restoranı işleten çift internet üzerinden sipariş verdiği peluş flamingo, saka kuşu, kaplan ve panda gibi oyuncakları müşteri gibi ağırladı.

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