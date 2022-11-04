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POMEM başvuruları ne zaman başlayacak? 2022 POMEM 29. dönem başvurular bekleniyor!

04.11.2022 17:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Polis olmak isteyen ve yetişmek isteyen adayların gündeminde 29. dönem POMEM başvuru tarihleri yer alıyor. Polis Meslek Eğitim Merkezleri (POMEM) başvuru tarihleri, başvuruda bulunmak isteyen adaylar tarafından yoğun olarak araştırılıyor. Peki POMEM başvuruları ne zaman başlayacak? İşte detaylar...

POMEM başvuruları ne zaman başlayacak? 2022 POMEM 29. dönem başvurular bekleniyor!
  1. Dönem POMEM polis alımı başvuruları için bekleyiş devam ediyor. 2022 KPSS lisans sonuçlarının açıklanmasıyla POMEM hakkındaki araştırmalar hız kazandı. Adaylar KPSS puan türüne göre POMEM başvuru yapacak. Peki POMEM başvuruları ne zaman başlayacak? İşte detaylar...

  2. 29. DÖNEM POMEM BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

  3. Dönem POMEM başvuruları için Polis Akademisi Başkanlığı tarafından yayımlanacak başvuru kılavuzu bekleniyor. Kılavuz yayınlandığında başvuru tarihleri belli olacak.

KPSS P3 NEDİR?

Başvurusunu önlisans puanıyla yapmak isteyen adayların KPSS P3 puanına bakması gerekli. Polis alımlarında 4 yıllık üniversiteleri bitirenler ve 2 yıllık bölümlerden mezun olan adaylar P3 puan türü ile polis alımı başvurusunda bulunabilir.

KPSS P3 puan türü Genel Kültür ve Genel Yetenek testlerinin eşit oranda ağırlığa sahip olduğu, Lisans B Grubu kadroların atamasında kullanılan puan türüdür.

KPSS P3 puanının hesaplanmasında;

Genel Yetenek yüzde 50,

Genel Kültür yüzde 50 ağırlığa sahiptir.

Adaylar KPSS B Grubu Lisans atamaları için 'çift' Yıllarda KPSS lisans sınavına girerek bu puanı almak zorundadırlar. 'Tek' yıllarda yapılan KPSS lisans sınavında elde edilen KPSS P3 puanı tercihlerde kullanılamamaktadır.

POMEM başvuruları ne zaman başlayacak? 2022 POMEM 29. dönem başvurular bekleniyor!

POMEM BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

POMEM’e başvuru yapacakların en merak ettiği konuların başında boy geliyor. Resmi olarak yayınlanan kılavuzda ise kadın adayların 162, erkek adayların ise 167 cm’den daha kısa boylu olmaması gerekiyor.

Adaylarda beden kitle indeksinin 18 ila 27 arasında olması gerekirken giriş sınavının yapıldığı yılın son günü itibariyle 30 yaşını geçmiş adaylar başvuru yapamıyorlar.

POMEM alımlarında o yıl Bakanlık tarafından belirlenen KPSS puanının alınması gerekiyor. POMEM alımlarında lisans mezunları için KPSS P3 puan türü, ön lisans mezunları için ise P39 puan türü aranıyor. İşte POMEM genel başvuru şartları;

T.C. vatandaşı olmak. Lisans ya da önlisans mezunu olmak. Ya da bunlara denk olduğu Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından düzenlenen Kamu Personeli Seçme Sınavı'ndan, önlisans ve lisans mezunları için belirlenen barajın üzerinde puan almış olmak.

Giriş sınavının yapıldığı yılın son günü itibariyle, 30 yaşına gelmemiş olmak. Kadın adayların 162, erkek adayların ise 167 cm'den daha kısa boylu olmamak.

Beden kitle endeksi 18 ila 27 arasında bulunmak. Silah taşıma ya da kullanmaya engel olacak hukuki bir engel bulunmamak.

Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirtilen sağlıkla ilgili koşulları sağlamak. Polis adayının kendisinin ya da eşinin bir yıl ya da daha uzun süreli hapis cezası almamış olması.

Başvuru tarihinde herhangi bir siyasal partiye ya da siyasal partilerin yan kuruluşlarına üye olmamak.

Alkol, uyarıcı madde ya da uyuşturucu madde kullanımı gibi nedenlerle tedavi görmüş ya da görüyor olmamak. Kamu haklarından yoksun durumda olmamak.

Sağlık Yönetmeliği hükümleri haricindeki bir nedenden dolayı, polis eğitim kurumlarından atılmamış olmak.

Erkek adaylar için, eğitimin başlangıç tarihinde askerlik vazifesi altında bulunmamak.

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