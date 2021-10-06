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  4. Kimse durduramadı! Ekipler soruşturma başlattı

Kimse durduramadı! Ekipler soruşturma başlattı

06.10.2021 07:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'in Buca ilçesinde husumetli olduğu kişilerin kafesini pompalı tüfekle kurşun yağmuruna tutan 43 yaşındaki N.D., bekçilerin uyarılarını bile dikkate almadı. Bunun üzerine ekipler, ateş açarak N.D.'yi etkisiz hale getirdi. Şüpheli, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kafede hasar meydana geldi.

Kimse durduramadı! Ekipler soruşturma başlattı

Olay, saat 01.30 sıralarında 205 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, husumetli olduğu kişilerin içeride olduğu kafenin önüne gelen N.D., pompalı tüfekle art arda ateş açtı. Silah seslerini duyan bekçiler, olay yerine gelerek N.D.'ye silahı bırakması için uyarılarda bulundu.

ATEŞ EDİLEREK ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Uyarıları dikkate almayan N.D.'nin devam etmesi üzerine tabancayla ateş eden bekçiler, N.D.'yi etkisiz hale getirdi. Yaralanan N.D., olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Buca Seyfi Demirsoy Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ne kaldırıldı.

EKİPLER SORUŞTURMA BAŞLATTI

N.D.'nin tedavisi devam ederken, saldırı sonrası kafede hasar meydana geldi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis, çevrede güvenlik önlemi alırken, olay yeri ekipleri de incelemelerde bulundu, delil topladı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

DHA

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Anahtar Kelimeler:
İzmir Buca silahlı saldırı
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