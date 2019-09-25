HABER

Pompalı tüfekle vurulan vaşak, kurtarılamadı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.09.2019 11:58 | Son Güncelleme

DENİZLİ'nin Tavas ilçesinde pompalı tüfekle vurulduğu belirlenen vaşak, getirildiği Afyonkarahisar'daki merkezde tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR, (DHA)- DENİZLİ'nin Tavas ilçesinde pompalı tüfekle vurulduğu belirlenen vaşak, getirildiği Afyonkarahisar'daki merkezde tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Denizli'nin Tavas ilçesi kırsalında dün vatandaşlar tarafından yaralı ve bitkin halde vaşak bulundu. Nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan vaşak, Denizli Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Barınma Rehabilitasyon Merkezi'ndeki ilk müdahalesinin ardından Afyonkarahisar'dak Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Yaban Hayatını Kurtarma Rehabilitasyon Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde (AKÜREM) getirildi. Burada tedaviye alınan vaşağın pompalı tüfekle vurulduğu belirlendi. Vücudunda çok sayıda saçma tespit edilen vaşak, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

AKÜREM Müdürü Doç. Dr. Emine Hesna Kandır, şöyle konuştu:

"Sayıları gün geçtikçe azalan, doğa için gerekli olan ve koruma altındaki vaşağın silahla yaralanması bizleri çok üzdü. Vaşaklar, ülkemizde korunan hayvanlardan. Maalesef türleri, nesilleri tehlike altındadır. İnsanlardan uzak, ormanlık alanlarda yaşarlar. Küçük memelilere avcıdırlar. Çok büyük hayvanlara saldırdıkları da söylenir ama insana asla saldıracaklarını düşünmüyoruz. Bu değerli canlıya ateş edilmesi, neslinin tehlike altında olması, tabii ki doğa için de dönülmez bir kayıp. O nedenle biraz daha duyarlı olmaya çağırıyorum insanları. Tüm canlıların yaşam hakkı, en az insanlar kadar var ve doğal dengenin önemli bir parçası."

44 yıllık efsane tarih yazmaya geliyor! 44 yıllık efsane tarih yazmaya geliyor!
Kağıthane'de havaya ateş açan, trafiği tehlikeye düşüren 8 kişi yakalandıKağıthane'de havaya ateş açan, trafiği tehlikeye düşüren 8 kişi yakalandı
Özel araçlara sigara denetimiÖzel araçlara sigara denetimi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İstanbul'da dehşet anları!

İstanbul'da dehşet anları!

Herkesin içinde olay ifşa! 'Göğüsleri ağzımdan çıkıyor'

Herkesin içinde olay ifşa! 'Göğüsleri ağzımdan çıkıyor'

Erdoğan ABD'de sinyali verdi! Flaş operasyon açıklaması!

Erdoğan ABD'de sinyali verdi! Flaş operasyon açıklaması!

Adana'da polisleri taşıyan araca bombalı saldırı

Adana'da polisleri taşıyan araca bombalı saldırı

Köpükler içinde küvet pozu!

Köpükler içinde küvet pozu!

Meral Akşener'den 'Erdoğan'ı destekler misiniz?' sorusuna yanıt

Meral Akşener'den 'Erdoğan'ı destekler misiniz?' sorusuna yanıt

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Günlerdir bekliyordu! Haberi alınca yıkıldı

Günlerdir bekliyordu! Haberi alınca yıkıldı

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

İstanbul'da deprem!

İstanbul'da deprem!

Gece yarısı katliam gibi kaza!

Gece yarısı katliam gibi kaza!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kadıköy'de alarma geçiren olay

Kadıköy'de alarma geçiren olay

İzmir'de 'Yok artık' dedirten görüntü

'Yok artık' dedirten görüntü

Akraba aileler arasında boşanma kavgası: 2 ölü, 3 yaralı

Akrabalar arasında kavga! Ölü ve yaralılar var

İranlı iş adamı yaşadığı dehşet anlarını anlattı

O iş adamı dehşet anlarını anlattı

Son dakika! 55 ilde dev operasyon, 256 gözaltı

Son dakika! 55 ilde dev operasyon, 256 gözaltı

İzmir'de okuldaki isyan ettiren görüntüyle ilgili resmi açıklama geldi

Okuldaki isyan ettiren görüntüyle ilgili resmi açıklama geldi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.