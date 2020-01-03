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  4. Pompeo: “ABD’nin çıkarlarını koruma kararlılığımız değişmeyecek”

Pompeo: “ABD’nin çıkarlarını koruma kararlılığımız değişmeyecek”

POLİTİKA HABERLERİ  | 03.01.2020 23:18 | Son Güncelleme

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, "İran rejimi bölgeyi istikrarsızlaşıyor.

Pompeo: “ABD’nin çıkarlarını koruma kararlılığımız değişmeyecek”

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, "İran rejimi bölgeyi istikrarsızlaşıyor. Bizim Amerika’nın çıkarlarını, personelini, tesislerini ve ortaklarını koruma kararlığımız değişmeyecek” dedi.
ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, İranlı General Süleymani’nin ölümüyle ilgili Pakistan Ordusu Genelkurmay Başkanı Qamar Javed Bajwa ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Pompeo görüşmeye ilişkin yaptığı Twitter açıklamasında, “Pakistan Ordusu Genelkurmay Başkanı Bajwa ile ABD’nin Kasım Süleymani’yi savunma amaçlı öldürmesi üzerine konuşmak için görüşme gerçekleştirdik. İran rejimi bölgeyi istikrarsızlaşıyor. Bizim Amerika’nın çıkarlarını, personelini, tesislerini ve ortaklarını koruma kararlığımız değişmeyecek” ifadelerini kullandı.
Pentagon ise konuya ilişkin olarak yaptığı açıklamada, Süleymani’nin öldürülmesi emrinin ABD Başkanı Donald Trump tarafından, İran yanlısı bir grubun, ABD Büyükelçiliği’nin etrafını sarması üzerine verildiğini açıklamıştı.

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