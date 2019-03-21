KUDÜS (AA) - ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun refakatinde işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesindeki Mescid-i Aksa'nın batı duvarı olan Burak Duvarı'nı (Ağlama Duvarı) ziyaret etti.

Pompeo, Yahudiler tarafından en kutsal mekân olarak görülen "Ağlama Duvarı"nı ziyaretinde Yahudilerin kipasını taktı ve kendisine eşlik eden hahamlardan bilgi aldı.

Ağlama Duvarı'na sağ elini koyarak yaklaşık iki dakika dua eden Pompeo, Yahudilerin yaptığı gibi dilekler içeren bir notu duvardaki aralıklara yerleştirdi.

İsrail medyasında Netanyahu’nun ilk defa bir yabancı ülke temsilcisiyle Ağlama Duvarı’nı ziyareti ettiği yorumları yapılırken, Pompeo’nun kutsal mekân ziyaretinde ABD'nin İsrail Büyükelçisi David Friedman da hazır bulundu.

Kısa süreli ziyaretinde Pompeo, Netanyahu ve beraberindekilerle Mescid-i Aksa’nın altındaki sinagoga da girdikten sonra Eski Şehir bölgesinden ayrıldı.

Bölgesel tur kapsamında, önce Kuveyt’i ziyaret eden ve ardından dün akşam İsrail’e gelen ABD Dışişleri Bakanı Pompeo’nun yarın da Lübnan’a geçmesi bekleniyor.