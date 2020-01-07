Pompeo, İran konusunda diplomatik temaslarını sürdürüyor

WASHINGTON (AA) - ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, İran ile yaşanan gerginlik kapsamında bölgedeki Amerikan vatandaşlarının güvenliğine yönelik diplomatik temaslarını sürdürüyor.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus, Pompeo'nun, Suudi Arabistan Savunma Bakan Yardımcısı Halid bin Selman, Kuveyt Dışişleri Bakanı Şeyh Sabah Halid Al Hamad Al Sabah, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ve Belarus Dışişleri Bakanı Vladimir Makey ile görüştüğünü açıkladı.

Görüşmelere ilişkin yapılan yazılı açıklamada, Pompeo ve Halid bin Selman'ın Washington'da bir araya gelerek, İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin öldürüldüğü saldırıyı ele aldıkları belirtildi.

Pompeo'nun, Suudi yönetiminin İran ile mücadelede ve Yemen'deki sorunlara "siyasi çözüm bulma" konusundaki çabaları konusunda bin Selman'a teşekkür ettiği ve ABD'nin İran ile savaşa girmek istemediğine vurgu yaptığı bildirildi.

Ayrıca Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile görüşen Pompeo'nun Orta Doğu'daki son durum hakkında Zelenskiy'e bilgi verdiği ve Ukrayna'nın ABD'nin Bağdat Büyükelçiliğine yapılan saldırıyı kınaması sebebiyle teşekkür ettiği kaydedildi.