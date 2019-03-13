Pompeo’dan petrol endüstrisine çağrı: “ABD dış politikasını destekleyin”

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, İran’ın ham petrol ihracatını sıfıra indirmek için çalıştıklarını belirterek, petrol endüstrisine ABD’nin dış politikasına destek olmaları için çağrıda bulundu.

ABD’nin Teksas eyaletinin Houston kentinde düzenlenen CERA Enerji Haftası Konferansı programında konuşan ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, ülkenin uluslararası enerji politikaları hakkında açıklamalarda bulundu. ABD’nin yakın zamanda İran ve Venezuela üzerinde ekonomik yaptırımlar uyguladığını belirten Pompeo, bu yaptırımların Venezuela krizi ile mücadelede kullanılan bir araç olduğunu belirtti. İran ile yaşanan yaptırım krizi hakkında ise Pompeo, “Piyasa koşullarının izin vereceği en kısa zaman içerisinde İran’ın ham petrol ihracatını sıfıra getirmek konusunda kararlıyız” ifadelerini kullandı.

“Avrupalı müttefiklerimizin Rus gazı kullanmasını istemiyoruz”

Avrupa’nın Rus gazı kullanmasından dolayı endişeli olduklarını belirten Pompeo, “Kendimizin Venezuela’nın sağladığı petrole bağlı olmayı istemediğimizden daha fazla, Avrupalı müttefiklerimizin Kuzey Akım 2 projesi ile Rusya’ya bağlanmasını istemiyoruz” dedi.

Pompeo uluslararası arenada yaşanan gelişmelere değindikten sonra ABD Başkanı Donald Trump’ın konu üzerine oluşturduğu dış politikasını desteklemeleri için petrol endüstrisine çağrıda bulundu.

