HABER
  4. 'Ponzi Arzu'ya 198 yıl hapis ve 2 milyon lira para cezası

'Ponzi Arzu'ya 198 yıl hapis ve 2 milyon lira para cezası

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.01.2020 17:50 | Son Güncelleme

Bursa'da yüksek miktarda kar payı dağıtma vaadi ile 73 kişiyi 19 milyon 402 bin lira dolandırdığı iddiasıyla yargılanan 'Ponzi Arzu' lakaplı Arzu Mertgil (39), 198 yıl 4 ay hapis ve 2 milyon 207 bin 880 lira para cezasına çarptırıldı.

Bursa, İstanbul ve İzmir'de, yatırımcılara kendi paralarından veya sonraki katılımcılardan gelen paralarla ödeme yapılan 'Ponzi düzeni' yöntemiyle 73 kişiyi yaklaşık 19 milyon 402 bin lira dolandırdığı iddia edilen Arzu Mertgil ve 7 tutuksuz sanık, Bursa 7'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde son defa hakim karşısına çıktı.

Müştekilerin şikayetlerini tekrarladıkları duruşmada sanıklar, dolandırıcılık kastıyla hareket etmediklerini söyleyerek beraatlerini talep etti.

13 KİŞİYLE UZLAŞTI

Mahkeme heyeti iki saatlik aranın ardından kararırı açıkladı. Mahkeme heyeti, duruşmaya gelmeyen Arzu Mertgil’e 13 kişiyle uzlaşması nedeniyle 60 müştekiye karşı işlediği suçtan 198 yıl 4 ay hapis ve 2 milyon 207 bin 880 lira para cezası verdi.

Mahkeme heyeti, tutuksuz yargılanan Arzu Mertgil'in yakalanarak tutuklanmasına karar verdi. Aynı davada Gökmen Şentürk'e 16 yıl 8 ay ve 33 bin 320 lira para ve yurt dışı yasağı ile birlikte adli kontrol şartlarının uygulanmasına karar verilirken, Barış Baştürk'e 3 yıl 9 ay hapis cezası verdi. Reşat A., Azime K., Erkan K., ise beraat etti. Serkan Ç. ile Selçuk T., bazı müştekilere karşı uzlaşma kapsamında olduğundan dava dosyalar ayrılarak yeniden yargılanma yapılmasına karar verirdi. (DHA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER İstanbul için korkutan sözler: Daha da artacak İstanbul için korkutan sözler: Daha da artacak
(Özel) Otizmli ilkokul öğrencisinin hayatını sırtındaki çantası kurtardı(Özel) Otizmli ilkokul öğrencisinin hayatını sırtındaki çantası kurtardı
Türk Metal Sendikası’ndan MESS’e siyah çelenkTürk Metal Sendikası’ndan MESS’e siyah çelenk
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Bursa istanbul izmir dolandırıcılık

En Çok Okunan Haberler

İğrenç olay! Küçük kız görünce her şey ortaya çıktı

İğrenç olay! Küçük kız görünce her şey ortaya çıktı

Türkiye onları böyle tanımıştı! Yeni gelişme

Türkiye onları böyle tanımıştı! Yeni gelişme

Güzellik salonu açtı! Son hali olay oldu

Güzellik salonu açtı! Son hali olay oldu

Araç sahipleri dikkat! İndirim geliyor

Araç sahipleri dikkat! İndirim geliyor

İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Kanal İstanbul mektubu

İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Kanal İstanbul mektubu

Ekrem İmamoğlu'na tepki gösterip unvanını sildi

Ekrem İmamoğlu'na tepki gösterip unvanını sildi

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Sosyal medyanın konuştuğu Hasan'la ilgili yeni açıklama

Sosyal medyanın konuştuğu Hasan'la ilgili yeni açıklama

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Adıyaman'da görüntülendi! Leşleri yiyordu...

Adıyaman'da görüntülendi! Leşleri yiyordu...

Evine gizlice girdi, defalarca bıçaklayarak öldürdü

Evine gizlice girdi, defalarca bıçaklayarak öldürdü

Okuyucu Yorumları 10 yorum
Devletin böyle zeki insanlardan faydalanması lazım,hapise atılması kayıp
Haksız bir ceza böyle aç gözlü faiz severlerin parasını yemek suç olmamalı iyi yapmış bu haramzadelere
Bulursanız tutuklarsınız tosun gibi kaçmıştır çoktan.
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Rabia Naz dosyasını araştıran amir: Kızımızın vücudunda darbe belirtisi yok

Rabia Naz olayında yeni gelişme: Darbe belirtisi yok

LPG'li Araç Bakım ve Muayene

LPG'li Araç Bakım ve Muayene

Antalya'da 18 suçtan 36 yıl hapis cezası bulunan suç makinesi karı-koca yakalandı

18 ayrı suçtan aranıyorlardı! Suç makinesi karı-koca yakalandı

Tekirdağ'da 8 ayrı adrese uyuşturucu baskını! Çok sayıda gözaltı var

8 ayrı adrese eş zamanlı baskın! Çok sayıda gözaltı var

Bartın'da liseli genç kız herkesin gözü önünce kayalıklardan denize atladı!

Herkesin gözü önünce kayalıklardan denize atladı!

Son dakika: TSK ve MİT'ten ortak operasyon! 6 terörist öldürüldü

TSK ve MİT'ten ortak operasyon!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.