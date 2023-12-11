"Ponzi Mine" olarak tanınan dolandırıcı bu sefer de "Avukat Maria" oldu! Yüz binlerce liralık vurgun yaptı

"Ponzi Mine" olarak nam salarak Mine Mumcu'nun mağdur kadından 75 bin dolar, 62 bin lira ve bir pırlanta saat aldığı ortaya çıktı. Mumcu'nun mağdur kadını fotoğraflarını internete yaymakla tehdit ettiği de öğrenildi.

Sözcü Televizyonu'nda yer alan habere göre, kışlada askerleri ve İstanbul'da ünlü simaları dolandırmasıyla tanınan "Ponzi Mine" hakkında yeni bir detay ortaya çıktı.

Boşanmak isteyen bir kadına kendini avukat olarak tanıtıp yüz binlerce lirasını ve pırlanta saatini aldığı ortaya çıktı.

ÜNLÜ İSİMLERİ DE DOLANDIRMIŞTI

Bilgilerini ele geçirdiği kişilere ilamsız icra yolladı. Kamuoyunda Ponzi Mine olarak bilinen Mine Mumcu'nun sahte avukat kılığına girerek dolandırıcılık yaptığı ortaya çıktı.

Kendisini Avukat olarak Maria Deniz olarak tanıtan Mine Mumcu saadet zincirinin ilk halkasını Kars'ta ve Erzincan'da askerlere kurduğu ponzi sistemiyle kurmuştu.

Ardından ünlü isimlere gözünü diken Mine Mumcu, kişisel bilgilerini aldığı ünlü oyunculardan şantajla para istedi. Mine Mumcu'nun Tuzlaspor yöneticisi Rıdvan İlhanlı'yı 3.5 milyon lira, ünlü basketbolcu Semih Erden'i ise 1.3 milyon lira dolandırdığı iddia edildi.

BU SEFER KURBAN BOŞANMAK İSTEYEN BİR KADIN OLDU

Mine Mumcu her zaman gittiği bir pastanede şans eseri kulak misafiri olduğu diyalogda bir kadının kocasından ayrılmak istediğini duydu.

Kendisini avukat olarak tanıtan Mumcu, boşanmak isteyen kadından boşanma bedeli olarak ilk etapta 36 bin dolar talep etti. Daha sonra ise Mumcu, icra takibi için 20 bin dolar isteyince mağdur kadın vermeyi reddetti.

Mağdur kadın Sözcü Televizyonu'na yaptığı açıklamada Ponzi Mine'nin kendisine, "700 bin lira bana borcun olduğu için bundan kurtulmak için ödemen lazım" dediğini ifade etti.

Mumcu'yu reddetikten sonra kendisini defalarca tehdit ettiğini ifade eden mağdur kadın, mecburen 20 bin dolar daha para yolladığını aktardı.

Ayrıca mağdur kadına photoshop yapıp yaymakla tehdit ettiği de öğrenildi. Bu süreçte boşanmak isteyen kadının Ponzi Mine'ye 75 bin dolar, 62 bin lira ve 1 tane pırlanta saat verdiği de ortaya çıktı.

Bir dosyası daha ortaya çıkan Mumcu hakkında 200'e yakında soruşturma ve 39 dava bulunuyor. Mumcu için yakalama kararı var fakat nerede olduğu henüz bilinmiyor.





