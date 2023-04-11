HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Popocatepetl Yanardağı’nda 24 saatte 12 patlama! Patlama sırasında ortaya çıkan şok dalgası böyle görüntülendi

Popocatepetl Yanardağı’nda 24 saatte 12 patlama! Patlama sırasında ortaya çıkan şok dalgası böyle görüntülendi

11.04.2023 09:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Meksika’da yer alan Popocatepetl Yanardağı’nda son 24 saatte 12 patlama meydana geldi.

Meksika’daki Popocatepetl Yanardağı’nda patlamalar devam ediyor. Meksika Ulusal Afet Önleme Merkezi (CENAPRED) tarafından yapılan açıklamada, Popocatepetl Yanardağı’nda son 24 saatte 12 yeni patlama gerçekleştiği ve 199 kez de gaz ve kül çıkışı kaydedildiği aktarıldı. Yanardağ ağzından çıkan küllerin rüzgarın etkisiyle doğu ve güneydoğu yönlerine doğru yayıldığı bildirilen açıklamada, yanardağın hemen güneydoğusunda yer alan Atlixco şehrinde kül yağışı meydana geldiği ifade edildi. Yanardağdaki patlama sırasında çıkan şok dalgası ise yanardağı izleyen kameralar tarafından anbean kayıt altına alındı.
Yetkililer, Popocatepetl’daki patlayıcı faaliyetin orta ölçekte devam edeceğini belirterek, yanardağın kraterinden uzak durulması konusunda uyarıda bulundu.

BU YIL PATLAMA SAYISI 308'E ULAŞTI

Hemen hemen her gün patlamaların yaşandığı Popocatepetl Yanardağı’nda bugün yaşanan 12 patlamayla birlikte bu yıl içerisinde meydana gelen patlamaların sayısı 308’e yükseldi. Yanardağda 2022 yılı boyunca ise 113 patlama gerçekleşmişti.

(İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ev sahibi dehşeti! Rus bakıcının kabusu olduEv sahibi dehşeti! Rus bakıcının kabusu oldu
Dünyada ilk... Sosyal medyadan paylaşımlar art arda geldiDünyada ilk... Sosyal medyadan paylaşımlar art arda geldi
HDP'li Feleknas Uca'dan skandal Öcalan sözleri!HDP'li Feleknas Uca'dan skandal Öcalan sözleri!
Anahtar Kelimeler:
Meksika Yanardağ

En Çok Okunan Haberler

Çırılçıplak soyundu! Ateşli sahnesi...

Çırılçıplak soyundu! Ateşli sahnesi...

İl başkanından liste tepkisi: Milletvekili seçimlerinde yaşayabileceğimiz riskleri üstlenmek istemiyorum

İl başkanından liste tepkisi: Milletvekili seçimlerinde yaşayabileceğimiz riskleri üstlenmek istemiyorum

Hüseyin Baş seçimlerden çekildiklerini açıkladı!

Hüseyin Baş seçimlerden çekildiklerini açıkladı!

Memleket Partisi, dans eden adayıyla ilgili hemen harekete geçti

Memleket Partisi, dans eden adayıyla ilgili hemen harekete geçti

Fenerbahçe kazandı, puan durumu alev aldı!

Fenerbahçe kazandı, puan durumu alev aldı!

Canlı yayında 'çift maaş' açıklaması! "Böyle bir durum..."

Canlı yayında 'çift maaş' açıklaması! "Böyle bir durum..."

İlginizi Çekebilir

7 farklı meslektaşıyla yasak aşk yaşıyordu! Kocasına yakalanınca...

7 farklı meslektaşıyla yasak aşk yaşıyordu! Kocasına yakalanınca...

Resmen 3 metrelik pitonla güreşti! Yerden yere vurdu

Resmen 3 metrelik pitonla güreşti! Yerden yere vurdu

Kalite, konfor, şıklık bir arada! Spor ayakkabılarda %45'e varan indirim

Kalite, konfor, şıklık bir arada! Spor ayakkabılarda %45'e varan indirim

Canlı yayında banyo yaptı! Çırılçıplak kamerada keselendi

Canlı yayında banyo yaptı! Çırılçıplak kamerada keselendi

Karısının sosyal medyadaki haliyle evdeki halini kıyaslayınca...

Karısının sosyal medyadaki haliyle evdeki halini kıyaslayınca...

Bugün indirimlerin son günü! Bütçe dostu alışveriş imkânını kaçırmayın

Bugün indirimlerin son günü! Bütçe dostu alışveriş imkânını kaçırmayın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.