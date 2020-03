Pornhub, koronavirüsle mücadele kapsamında 23 Nisan’a dek bedava

Koronavirüs pandemisine karşı verilen mücadeleye ve evden çıkamayanlara destek sunan Pornhub, premium seçeneğini küresel çapta 23 Nisan’a kadar ücretsiz yaptığını duyurdu.

Koronavirüs günlerinde, İtalyanlara ülke çapında karantinadan çıkışa dek özel üyelik (premium) seçeneğine bedava erişim sunan dünyanın en çok izlenen porno film sitesi Pornhub, bir 'açılım' daha yaptı.

Pandemi nedeniyle dünya çapında hükümetler yurttaşları evde kalmaya çağırır ya da zorlarken, Pornhub, premium seçeneğini küresel çapta 23 Nisan’a kadar ücretsiz yaptığını duyurdu. Ancak Pornhub'a Türkiye’den erişilemiyor.

TEK ŞART: EVDE KALMAK!

Sitenin tek bir şartı var: Kullanıcının bu süre zarfında virüsten kaçınmak için evde kalarak kendilerini izole edeceklerini taahhüt etmesi.

Özel üyelik kısmına girişte kullanıcıyı iki seçenekli bir ekran karşılıyor.

Stay home and help flatten the curve! Since COVID-19 continues to impact us all, Pornhub has decided to extend Free Pornhub Premium worldwide until April 23rd. So enjoy, stay home, and stay safe ???? https://t.co/ZponKGKSJn #StayHomehub pic.twitter.com/DxWJGBnNkC