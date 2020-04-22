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Porsche 911 GT3 Touring kameralardan kaçamadı!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 22.04.2020 12:09 | Son Güncelleme

Porsche 911 GT3 Touring'in yeni versiyonu 911 GT3 Touring Package Nürbugring'te görüntülendi. Kamuflajlarıından arındırılan Porsche 911 GT3 Touring Package, oldukça dikkat çekici tasarım detaylarına sahip.

Porsche 911 GT3 Touring kameralardan kaçamadı!

Porsche bundan yaklaşık iki yıl önce 911 GT3 Touring Package'i tanıtmıştı. 911 GT3 Touring Package, büyük bir kesim tarafından beğenilmesine rağmen fiyatı ile kafa karışıklığı yaratıyordu. Sınırlı üretim olması sebebiyle yüksek olan fiyatı onu 911 R'a iyi bir alternatif yapsa da, bir türlü beklenileni veremedi. Ancak tüm bunlara rağmen anlaşılan o ki Porsche 911 GT3 Touring'ten hiç vazgeçmemiş. Nürburgring pistlerinin casus kameraları bizlere bunu gösterdi.

PORSCHE 911 GT3 TOURİNG GÖRÜNTÜLENDİ

Porsche 911 GT3 Touring, Almanya'nın ünlü Nürburgring pistlerinde turlarken kameralara yakalandı. Neredeyse kamuflajsız şekilde pistlerde tur atan yeni nesil 911 GT3 Touring, bu sayede yeni tasarım detaylarını da bizlere tüm çıplaklığıyla gösteriyor. Bu detaylara örnek vermek gerekirse, ön tampon ile başlayabiliriz . Zira, otomobilin ön tamponunun standart GT3 modeline göre revize edilmiş durumda. Ayrıca otomobilin arka tarafında da ciddi bir değişiklik göze çarpıyor.

Porsche 911 GT3 Touring

PORSCHE CARRERA'NIN KLASİKLEŞMİŞ EKİPMANI 911 GT3 TOURİNG'TE

911 GT3 Touring'te, Carrera'da bulunan elektrikli aktif spoyler bulunuyor. Bu da Porsche 911 GT3 Touring'in standart GT3 ile arasındaki en önemli farkı oluşturuyor. Bunun yanında otomobilde birkaç farklılık daha var. Kaputu standart GT3 modeli ile aynı olan 911 GT3 Touring, arka tamponunda ise iki egzoz çıkışına ve bir difüzöre ev sahipliği yapıyor. Otomobilin kaputunun altında yatacak motorun detayları ise resmi olarak bilinmiyor olsa da bazı iddialar mevcut.

Porsche 911 GT3 Touring-1

İddialara göre Porsche'nin yeni göz bebeği 4.0 litrelik 550 beygir güç üretebilen bir motor ile gelecek. Otomobilin resmi tanıtım tarihi ise henüz belli değil.

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