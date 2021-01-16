Porsche Boxster 25. yıl önce ortaya nasıl çıktı?

Şirket şimdi, Detroit'teki 1993 Kuzey Amerika Uluslararası Otomobil Fuarı'nda görücüye çıkan konsepte bir göz attırıyor. Hikaye, Boxster için geliştirme süreci iki yıl önce başlıyor. Şirket, modeli bir konsept ile önizlemeye karar verdi. Bu nedenle Tasarım departmanında ileri geliştirmeden sorumlu olan Grant Larson'a başvurdu.

Larson, tasarım konusunda kendisine "tam özgürlük" verildiğini ve "tüm taslakların bugünkü gibi bir ekranda değil, 2D çizimler olarak üretildiğini" söyledi. Bugün bildiğimiz Boxster ile çok az benzerlik gösteren bir dizi eskiz oluşturuldu.

Porsche başlangıçta konsepti 1993 Cenevre Otomobil Fuarı'nda açıklamayı planladı, ancak şirket "zaman kaybetmek istemediği" için tanıtımı birkaç ay sürdü. Ayrıca Larson'ın da belirttiği gibi, markanın eksik olduğu taraf tamamlanmak isteniyordu. Konsepte verilen tepki son derece olumluydu ve bu, Porsche'nin üretim modeli için planlarını yeniden düşünmesine neden oldu. Larson tanıtımın ardından direkt olarak 'Lütfen konsepti aynen böyle oluşturun" talimatını verdi.



