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Porsuk Çayı'na düşen kadın, can simidiyle kurtarıldı!

16.11.2023 00:33 | Son Güncelleme:
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Eskişehir'de Porsuk Çayı'nın etrafında dolaşan Seyran T. dengesini kaybederek suya düştü. Suya düşen kadın, çevredekilerin attığı can simidiyle kurtarıldı.

Porsuk Çayı'na düşen kadın, can simidiyle kurtarıldı!

Odunpazarı ilçesine bağlı İstiklal Mahallesi Porsuk Bulvarı’nda dolaşan Reyhan T., kıyıya indikten bir süre sonra dengesini kaybederek suya düştü. Reyhan T.’nin suda çırpındığını görenler, kıyıda Eskişehir Büyükşehir Belediyesi tarafından konulan dolaptan can simidi ve halatı kadına fırlattı.

ÇEVREDEKİLERİN YARDIMI İLE KIYIYA ÇEKİLDİ!

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Can simidine tutunan Reyhan T., çevredekilerin yardımıyla kıyıya çekildi. Sağlık durumu iyi olan Reyhan T.’nin çay kenarında dolaşırken, başının dönmesi sonucu suya düştüğünü söylediği öğrenildi.

Öte yandan Reyhan T.'nin sudan çıkarılma anları ise çevredekiler tarafından cep telefonuna kaydedildi.

(DHA)


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Eskişehir düşme porsuk çayı
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