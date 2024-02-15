Portakal suyunun faydaları nelerdir? Portakal suyu neye iyi gelir?

Lifli bir meyve olarak bilinen portakal, doğru miktarda tüketildiğinde sayısız yarar sağlamaktadır. Bu meyvenin kendisi kadar suyu da çok faydalıdır. Portakal suyunu tüketirken hazır alınması yerine taze olarak sıkılıp günlük tüketilmesi yararları açısından son derece önemlidir. Her meyve suyunda olduğu gibi portakal suyunu içerken de aşırıya kaçılmamasına dikkat edilmesi gerekir. Doğru miktarda içildiği takdirde en sağlıklı içecekler arasında yer almaktadır.

Portakal suyunun faydaları nelerdir?

Portakal suyu faydaları yönünden zengin bir içecek türü olarak karşımıza çıkmaktadır. Portakal içerisinde bol oranda C vitamini barındıran bir meyve olarak bilinmektedir. Aynı zamanda folik asit, A vitamini ve lif açısından da oldukça zengindir. Portakal tek başına tüketilebilen bir meyve olmakla birlikte bazı kişiler bu meyveyi yemek yerine suyunu sıkıp içmeyi tercih edebilir. Düzenli olarak içilen portakal suyu vücuda birçok önemli fayda sağlamaktadır. Genel olarak portakal suyunun faydaları ise şunlardır:

Demir eksikliğinin giderilmesinde büyük bir rol oynar.

Vücuda enerji verir ve yorgunluk, halsizlik gibi enerji düşmesinin önüne geçer.

C vitamini eksikliğinin giderilmesinde etkilidir.

Kan şekeri seviyelerinin dengelenmesinde aktif bir rolü vardır.

Diyabet hastalığının vücutta gösterdiği olumsuz etkileri en aza indirir.

Vücut direncini kuvvetlendirerek kanser hücreleriyle savaşır.

Saçların çok daha parlak ve sağlıklı görünmesini sağlar.

Sindirim sistemi sorunlarından biri olarak bilinen böbrek taşının oluşumunu engellemede önemli bir rolü mevcuttur.

İshal problemini ortadan kaldırır.

Kabızlık sorununun giderilmesinde etkilidir.

Portakal suyu neye iyi gelir?

Portakal suyunu düzenli olarak tüketmek bedenin kaybettiği enerjiyi yeniden kazanmasında önemli bir etkendir. Bağışıklığı güçlendirici etkisi olan bu meyve suyunu özellikle taze olarak içmek oldukça önemlidir. Taze sıkılmış portakal suyu, hazır olan formlardan çok daha sağlıklı olmakla birlikte faydaları da daha fazla olmaktadır. Kış döneminde özellikle grip, nezle gibi hastalıklarla daha sık karşılaşılmaktadır. Portakal suyu düzenli olarak tüketildiğinde bu tür soğuk algınlığı rahatsızlıklarına yakalanma oranını büyük ölçüde düşürmektedir. Ayrıca grip veya nezle olunduğu dönemlerde düzenli olarak portakal suyunun içilmesi, hastalığın belirtilerini hafifletmekle birlikte daha kolay atlatılmasını da sağlamaktadır. Bu noktada portakal suyu ne işe yarar denildiğinde yüksek oranda enerji vererek, birçok hastalıkla savaşır cevabı verilebilir.

Her gün portakal suyu içilirse ne olur?

Her gün düzenli olarak taze portakal suyu tüketilmesi oldukça önemlidir. 1 bardak portakal suyu C vitamini gereksinimi karşılamada oldukça etkilidir. Ancak portakal meyvesine karşı alerjisi olan çocuklarda veya yetişkinlerde bu meyvenin tüketimi istenmeyen yan etkilerin görülmesine neden olabilir. Ayrıca mide ile ilgili problem yaşayan bireylerde mide sorunları daha da fazla nüksedebilir. Bu yüzden portakal suyu tüketiminin aşırıya kaçılmaması gerekmektedir. Ayrıca alerjik bünyeye sahip olan veya kronik rahatsızlığı olan kişilerin uzman bir hekim görüşü alması, olası yan etkilerin ortaya çıkmaması adına oldukça büyük önem taşır.

Gece yatarken portakal suyu içilir mi?

Portakal meyvesi başlı başına bir vitamin kaynağı olarak bilinmektedir. Bu meyve taze olarak tüketilebileceği gibi suyu sıkılarak, posası çıkartılarak da içilebilmektedir. Ancak portakal suyu tüketirken doğru zamanlarda içilmesi oldukça önemlidir. Özellikle gece yatmadan önce içilen portakal suyu vücuda zarar verebilir.

Gece geç vakitte tüketilen portakal suyunun en belirgin zararlarından biri uykusuzluktur. Ayrıca asitli bir meyve olduğundan hassas mideye sahip insanlarda mide sorunlarının ortaya çıkmasına neden olabilmektedir. Bu yüzden gece geç saatler yerine sabahları portakal suyu içilmesi tavsiye edilmektedir. Sabah portakal suyu içmenin faydaları ise oldukça fazladır. Özellikle sabah kahvaltı sofralarında bir bardak portakal suyu içmek güne daha zinde ve enerjik başlanmasını sağlamaktadır.

Aç karnına portakal suyu içmek zararlı mıdır?

Portakal meyvesi asitli bir meyve türü olduğundan aç karnına tüketilmemesi gerekir. Aynı şekilde aç karnına portakal suyu içmek de istenmeyen durumların ortaya çıkmasına neden olabileceğinden tavsiye edilmez. Asitli bir meyve olduğundan mideye ciddi rahatsızlık verebilir ve midede ağrının ortaya çıkmasına neden olabilir. Bu yüzden sabah saatlerinde portakal suyu içilecekse tok karnına veya kahvaltı esnasında tüketilmesi önerilir. Ayrıca sabah aç karnına içilen portakal suyu ilerleyen saatlerde baş dönmesine ve halsizlik gibi problemlerin görülmesine de sebebiyet verebileceğinden doğru vakitlerde tüketilmesi gerekir.





