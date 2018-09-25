Portekiz kıyılarında 400 yıllık gemi enkazı bulundu

Portekiz'in Asya ülkeleri ile baharat ticareti o dönem zirvedeydi.

Gemi enkazının bulunduğu bölge ise başkent Lizbon yakınlarındaki Cascais kıyıları.

'Belki de son 10 yılın en önemli keşfi'

Reuters haber ajansına konuşan araştırma ekibinin direktörü Jorge Freire, deniz yüzeyinin 12 metre altında bulunan enkazın iyi muhafaza edildiğini söyledi.

Freire, "Kültürel mirasımız için bu, son 10 yılın buluşu, belki de dönemin en önemli keşfi" diye konuştu.

Gemi enkazında rastlanan eserler şöyle:

-16. yüzyılın sonu ve 17. yüzyılın başlarından kalma Çin porselenleri

-Tunçtan yapılma ağır silah parçaları

-Kölelik döneminde kullanılan "para birimi" olan deniz kabukları

Söz konusu arkeolojik bulgular, Lizbon'daki Nova Üniversitesi'nin 10 yıllık projesinin ürünü.

Portekiz hükümeti ile donanması da projeye destek vermişti.

Portekiz Kültür Bakanı Luis Mendes, Tagus Nehri'nin ağzının tarihi enkazlar için bir "sıcak nokta" olduğunu söyledi, "Bu keşif de kanıtı" dedi.

