Portland’da Taylor protestosunda polise molotof kokteyli atıldı

ABD’nin Louisville kentinde polis tarafından açılan ateş sonucu ölen siyahi Brenna Taylor davasında polislerin söz konusu ölümde suçsuz olduğu yönünde karar verildi. Karara tepki gösteren protestocular, Portland kentinde yeniden sokaklara döküldü. Gösterilerde polise molotof kokteyli atıldı.

ABD’nin Kentucky eyaletine bağlı Louisville kentinde geçtiğimiz 13 Mart’ta sağlık çalışanı siyahi Breonna Taylor, evine düzenlenen baskında polis tarafından açılan ateş sonucu vurularak hayatını kaybetmişti. Toplam 3 polisin yargılandığı davada aylar sonra karar çıktı. 26 yaşındaki Taylor’ın evine ateş açan eski polis dedektifi Brett Hankinson 1’inci dereceden 3 kez suçlu bulundu. Kentucky Başsavcısı Daniel Cameron, kararı açıklarken heyetin Hankinson’ı diğer dairedeki "komşuların hayatını tehlikeye attığı gerekçesiyle" suçlu bulduğunu belirtti. Diğer iki polis ise suçsuz bulundu. Polislerin Taylor’ın ölümünden sorumlu tutulmaması üzerine Louisville kentindeki protestocular adalet talebiyle sokaklara dökülürken, Oregon eyaletine bağlı Portland kentinde de aylardır devam eden ırkçılık karşıtı protestolar yeniden alevlendi.

Kentteki Multnomah adalet merkezinde toplanan protestocular, polis merkezine yürüdü. Bir grup protestocu binaya çeşitli maddeler fırlatırken polis müdahalesiyle karşılaştı. Bu sırada protestoculardan biri polis memurlarına molotof kokteyli attı. O anlar çevredeki başka bir kişi tarafından saniye saniye kaydedildi.