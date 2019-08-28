HABER

Porto Riko’da tropik fırtına alarmı: Olağanüstü hal ilan edildi

YAŞAM HABERLERİ  | 28.08.2019 12:52 | Son Güncelleme

ABD’ye bağlı özerk bölge Porto Riko’da tropik fırtına alarmı verildi.

Porto Riko’da tropik fırtına alarmı: Olağanüstü hal ilan edildi

ABD’ye bağlı özerk bölge Porto Riko’da tropik fırtına alarmı verildi. Fırtınanın 24 saat içinde kasırgaya dönüşmesini beklenirken, hazırlık yapan halk market raflarını boşalttı.
ABD’ye bağlı özerk bölge Porto Riko da halk tropikal fırtına alarmı verilerek, bölgede olağanüstü hal ilan edildi. ABD Başkanı Trump ise olağanüstü hal bildirisini onayladı. Meteoroloji yetkilileri, Tropical Storm Dorian’ın 24 saat içinde bir kasırgaya dönüşmesini bekliyor.
Ulusal Kasırga Merkezi (NHC), Porto Riko ve Dominik Cumhuriyeti için kasırga izleme ve tropikal fırtına uyarıları yayınladı.
Porto Riko Valisi Wanda Vzquez Garced, üç milyondan fazla vatandaşını fırtına için hazırlanmaya çağırdı. Garced Twitter’dan yaptığı açıklamada, "Vatandaşların acil durum planlarını dikkatli bir şekilde harekete geçirmeye çağırıyorum" ifadelerini kullandı. Vali, ada genelinde 360 sığınağın açık olacağını belirtti.
Maria kasırgasının 2017’deki yıkıcı etkilerinden halen toparlanmaya çalışan Porto Riko halkı elektrik kesintileri ve şiddetli rüzgârlardan kaynaklanan hasarlardan korkuyor. Fırtınaya hazırlanan halk süper marketlerden su ve yiyecek alışverişi yaparak evlerine erzak istifledi. Adada marketlerin rafları kısa sürede boşaldı.

Porto Riko’da tropik fırtına alarmı: Olağanüstü hal ilan edildi

Porto Riko’da tropik fırtına alarmı: Olağanüstü hal ilan edildi

Porto Riko’da tropik fırtına alarmı: Olağanüstü hal ilan edildi

Caretta carettalar, turistlerle yüzdü Caretta carettalar, turistlerle yüzdü
3 yaşındaki Aras, villanın havuzunda boğuldu3 yaşındaki Aras, villanın havuzunda boğuldu
Diktiği esrar bitkisini sularken yakalandıDiktiği esrar bitkisini sularken yakalandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

'Ne Davutoğlu'su, Yeniden Refah Partisi geliyor'

'Ne Davutoğlu'su, Yeniden Refah Partisi geliyor'

Eşinden şiddet gören kardeşini kurtardı, sonra ortalık karıştı

Eşinden şiddet gören kardeşini kurtardı, sonra ortalık karıştı

Ömür Gedik'ten tartışma yaratan 'şort' paylaşımı

Ömür Gedik'ten tartışma yaratan 'şort' paylaşımı

Hadise’den “Benim hayatım benim vücudum” paylaşımı

Hadise’den “Benim hayatım benim vücudum” paylaşımı

İstanbul'da lüks otelde silahlı kavga!

İstanbul'da lüks otelde silahlı kavga!

Korkunç olay! Cinsel istismar, darp, mermi yutturma...

Korkunç olay! Cinsel istismar, darp, mermi yutturma...

İlginizi Çekebilir

Dünyaca ünlü markalar en avantajlı fiyatlarla Morhipo'da!

Dünyaca ünlü markalar en avantajlı fiyatlarla Morhipo'da!

Antalya'da iğrenç olay! Telefondaki mesajlarda ortaya çıktı

Antalya'da iğrenç olay! Telefondaki mesajlarda ortaya çıktı

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Kurt yavrusuna yaptığı işkenceyi paylaştı

Kurt yavrusuna yaptığı işkenceyi paylaştı

Damat dehşeti: 3 kişi hayatını kaybetti

Damat dehşeti: 3 kişi hayatını kaybetti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Burdur'da şüpheli ölüm! Cansız bedeni günlerce evde beklemiş...

Burdur'da şüpheli ölüm! Cansız bedeni günlerce evde beklemiş...

Feci ölüm! Denize atlarken kayalıkların arasına düştü

Feci ölüm! Denize atlamak istedi ama...

Samsun'da 16 yaşındaki kız annesinin yanında zorla kaçırıldı

Korkunç olay! Anne darp edildi, kızı kaçırıldı

Konya'da vahşet! Eşini başındaki eşarpla boğarak öldürdü, teslim oldu

Konya'da vahşet! Eşini başındaki eşarpla boğarak öldürdü

Konya'da uzaklaştırma kararı verilen koca, eşini öldürdü

Uzaklaştırma kararı verilen koca, eşini öldürdü

Adana'da korkunç olay! 'Evleniyoruz' plakası ile geldi, dehşet saçtı

Korkunç olay! 'Evleniyoruz' plakası ile geldi, dehşet saçtı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.