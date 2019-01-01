"Poşetlerin ücretli olması tasarrufu sağlar"

Eskiden pazar filesi kullanıldığını hatırlatan Ekmekçi, "Biz de ona dönüyoruz. Hatta 3 tane evimize aldık. Bundan sonra alışverişe file ile geleceğiz." dedi.

Market alışverişi sonrasında uygulamaya ilişkin görüşlerini aktaran Zafer Ekmekçi, poşetlerin ücretli olduğunu duyunca ilk olarak şaşırdığını, daha sonra ise çevreye faydasından dolayı desteklediğini belirtti.

Hayata geçen yeni düzenlemeye ilişkin marketlerin girişlerinde ve kasa bölgelerinde de çeşitli uyarı yazıları yer alıyor. Ayrıca market raflarında poşet yerine alışveriş çantaları satılıyor.

İZMİR (AA) - Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca yapılan düzenlemeyle tüm Türkiye'de bugünden itibaren plastik alışveriş poşetlerinin 25 kuruştan satılması vatandaşlardan destek gördü.

Atanur Koçak ise uygulamayı bütün yönleriyle desteklediğini, yakın zamanda alışveriş filesi alacağını söyledi. Koçak, "Poşetlerin ücretli olması poşet tasarrufunu sağlar. Önceki gibi çok alınmaz, 1 taneyle işini görür. Zaten bunlar daha çok çöp poşeti olarak kullanılıyordu." diye konuştu.

Nebi Özer de "Poşetler çok zayi oluyordu. Çevreyi kirletiyordu. Sokaklarda hep poşet görüyorduk. Bu uygulamayla sokaklarda, yerlerde gördüğümüz poşetlerin biraz azalacağını düşünüyorum. Ben 71 gün Almanya'da kaldım. Orada da böyle bir uygulama var. Ben de evime pazar filesi aldım. Eski sisteme geri dönüyoruz. Benim annem babam da pazar filesi kullanırdı. En mantıklısı oldu." değerlendirmesinde bulundu.

