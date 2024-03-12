İstanbul'da misafirlikte kabus: Cesetle yaşayan adamın evine gittiler! Kadının cansız bedeni günlerdir poşete sarılı haldeydi

60 yaşındaki adam, Songül Kurt'un evde hayatını kaybetmesi üzerine ihbarda bulunmak yerine kadının cansız bedenini poşetlere sardı ve günlerce o cesetle birlikte yaşadı. Hem misafirler cesetle karşılaşıp hem de komşuları kötü kokuyu almaya başlayınca korkunç manzarayla son olarak polis ekipleri karşılaştı.

CESEDİ SARIP ODAYA BIRAKTI

Yeni Mahallede 4 katlı bir apartmanın bodrum katında oturan E.A. (60), 3 ay önce Bağcılar'da Songül Kurt (48) ile tanıştı. Kurt, kısa zaman sonra E.A.'nın evinde yaşamaya başladı.

İddiaya göre, bir süre önce Songül Kurt başına aldığı darbe sonucu hayatını kaybetti. E.A., cesedi poşetlere sardı ve evin bir odasına bıraktı.

POŞETTEKİ CESEDİ ÖNCE MİSAFİRLER, SONRA POLİS GÖRDÜ

10 gün sonra E.A.'nın evine misafir olarak gelen 2 kişi, poşetlere sarılı cesedi gördü ve evden ayrılarak başka bir arkadaşına durumu anlattı. Durumu anlattıkları kadın, duyduklarını 10 Şubat Pazar günü polise söyleyerek ihbarda bulundu.

Polis ekipleri, ihbar edilen eve baskın düzenledi ve poşetlere sarılı halde kadın cesedi ile karşılaştı. Kadının cesedi incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Adli Tıpta yapılan incelemede kadının başına aldığı darbe sonucu hayatını kaybettiği belirlendi.

KOKUYU KOMŞULAR ALMIŞ

Polis ekipleri, E.A.'yı ve E.A'nın evine misafir olarak gelen 2 kişiyi gözaltına aldı. E.A.'nın ifadesinde Songül Kurt'un kafasını sehpaya çarptıktan sonra hayatını kaybettiğini ve korktuğu için polisi aramadığını söylediği öğrenildi.

Mahalleli Abdülaziz Akıncı, "Bir kadın ile bir erkek evde beraber yaşıyormuş. Kadın ölmüş, komşular cesedin kokusunun geldiğini söylemiş. Polisler gelmiş" dedi. (DHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır





