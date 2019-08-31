HABER

Posta güvercinleri "bilinçsiz avcılık" kurbanı

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.08.2019 11:12 | Son Güncelleme

Edirne'deki tesiste profesyonel eğitmenler eşliğinde yarışmalara hazırlanan posta güvercinlerinin bilinçsiz avcılarca avlanması tepki çekti - Edirne Profesyonel Posta Güvercini Yetiştiricileri Derneği Üyesi Cesur Pakarda: - "Bu hayvanlar grup halinde uçuyor. Av hayvanı değiller. Avcıların çok dikkatli olmasını istiyoruz. Bu kuşlara ateş etmesinler" - Güvercin Eğitim Merkezi Müdürü Mesut Güler: - "Posta güvercinleri av hayvanı değil. Son 2-3 günde 250'ye yakın hayvanımız vuruldu. Bunun tek sebebi bilinçsiz avcılık"

EDİRNE (AA) - GÖKHAN ZOBAR - Edirne'deki tesiste profesyonel eğitmenler eşliğinde yarışmalara hazırlanan posta güvercinlerinin bilinçsiz avcılarca avlanması tepki çekti.

Edirne'de sportif amaçla yetiştirilen yüzlerce posta güvercini, ulusal ve uluslararası yarışmalarda yarışıyor.

Güvercinler, içerisinde yaralı kuşların tedavilerinin yapıldığı bölümler ile özel bölmeleri olan "Kolombodrum" adı verilen tesiste profesyonel eğitmenler eşliğinde eylül ayının ortalarında düzenlenecek yarışmalara hazırlanıyor.

Edirne Profesyonel Posta Güvercini Yetiştiricileri Derneği Üyesi ve eğitmen Cesur Pakarda, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu güvercinlerin son zamanlarda bilinçsiz avcılar tarafından telef edildiğini söyledi.

Pakarda, posta güvercinlerinin büyük emeklerle eğitildiğini ve büyük yarışlara hazırlandığını belirterek, "Bu hayvanlar grup halinde uçuyor. Av hayvanı değiller. Avcıların çok dikkatli olmasını istiyoruz. Bu kuşlara ateş etmesinler. Dönemine göre hangi yabani hayvanı avlamak serbestse onları avlasınlar." dedi.

- "Antrenman için uçan güvercinler vuruluyor"

Güvercin Eğitim Merkezi Müdürü Mesut Güler de merkezde dünyanın farklı yerlerinden yetiştirilmek üzere getirilen 2 binin üzerinde güvercin olduğunu ifade etti.

Posta güvercinlerinin yabani hayvan olmadığını vurgulayan Güler, güvercin sahipleri ve eğitmenlerin bir güvercini yarışa hazırlamak için maddi ve manevi emek sarf ettiğini dile getirdi.

Posta güvercinlerinin antrenman için salındıkları bölgelerde bilinçsiz avcılar tarafından vurulduğunu anlatan Güler, şöyle konuştu:

"Trakya'da birçok avlak alan var. Biz 'avcılık yapılmasın' demiyoruz ancak sadece av hayvanlarının limitler dahilinde avlanmasını istiyoruz. Posta güvercinleri av hayvanı değil. Son 2-3 günde 250'ye yakın hayvanımız vuruldu. Bunun tek sebebi bilinçsiz avcılık. Bizler için bu hayvanlar çok değerli. Biz avcı dernekleriyle de görüştük. Onlar da bu konuda çok hassas ve duyarlılar."

Bir posta güvercininin maliyetinin en az 5 bin liradan başladığına dikkati çeken Güler, "Bunlar özel kuşlar. Merkezimizde değeri 20 bin lirayı bulan kuşlar var. Özelliklerine göre kuşların fiyatı değişiyor. O yüzden bu kuşların vurulması bizi çok üzüyor. " dedi.

PARTNERBirinin sizden hoşlanmadığını nasıl anlarsınız?Birinin sizden hoşlanmadığını nasıl anlarsınız?
Ankara itfaiyesi, Kore yolcusuAnkara itfaiyesi, Kore yolcusu
Doktor, şahit olduğu ‘Terör operasyonlarını’ satırlara döktüDoktor, şahit olduğu ‘Terör operasyonlarını’ satırlara döktü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
avcılık bilinçsiz avlanma Edirne Eğitmen Cesur Pakarda Güvercin Eğitim Merkezi Müdürü Mesut Güler posta güvercini Yarış

En Çok Okunan Haberler

Arka Sokaklar'da Mesut şoku! Veda mı ediyor?

Arka Sokaklar'da Mesut şoku! Veda mı ediyor?

Faciaya kıl payı! İbresi 190 Km'de takılı kalan araç, akaryakıt istasyonuna daldı

Faciaya kıl payı! İbresi 190 Km'de takılı kalan araç, akaryakıt istasyonuna daldı

Yoğunluk gece de devam etti! 'Bizden çıkarıyorlar bu zammı'

Yoğunluk gece de devam etti! 'Bizden çıkarıyorlar bu zammı'

Gece yarısı doğalgaz fiyatlarına zam!

Gece yarısı doğalgaz fiyatlarına zam!

EGM'den açıklama! Twitter'dan bir kız çocuğuna ait müstehcen fotoğraflar paylaşan kişiler...

EGM'den açıklama! Twitter'dan bir kız çocuğuna ait müstehcen fotoğraflar paylaşan kişiler...

Korkunç kaza! Bir aile yok oldu

Korkunç kaza! Bir aile yok oldu

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

FETÖ'nün suikast timini yakalayan komutanla ilgili yeni gelişme

FETÖ'nün suikast timini yakalayan komutanla ilgili yeni gelişme

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Antalya'da korkutan deprem!

Antalya'da korkutan deprem!

5 aydır her yerde aranıyordu! Korkunç halde bulundu!

5 aydır her yerde aranıyordu! Korkunç halde bulundu!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Düğün günü damat hapishaneye gelin hastaneye gitti

Düğün günü damat hapishaneye gelin hastaneye gitti

Arnavutköy'de hafriyat kamyonu dehşeti!

İstanbul'da hafriyat kamyonu dehşeti!

Binlerce kişi bir araya gelerek Türkiye haritasını oluşturdu

Türkiye haritasını oluşturdular!

Kayınpederini ve kayınbiraderini öldüren damat için istenen ceza belli oldu

Dehşet saçmıştı! Damat için istenen ceza belli oldu

TEM’de feci kaza! Yaralılar var

'Çocuğumun ayağını kurtarın' diye yalvardı

Taksim'de taksi sürücülerine uygulama

Yer: Taksim! Trafikten men edildiler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.