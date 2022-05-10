PowerPoint köprü ekleme: PowerPoint slaytında köprü ekleme işlemi nasıl yapılır?

PowerPoint ya da başka bir Office programında içerik oluştururken metinlerde, görsellerde veya şekillerde ekstra bilgi vermek zor olabilir. İçeriğin genel akışını bozabileceği gibi dikkatin de dağılmasına sebebiyet verebilir. Köprüler ise sunumdaki bu verilerin slayt akışını bozmadan yönlendirmeler aracılığıyla aktarılmasına yardımcı olur.
PowerPoint’ te bir slayt hazırlarken birçok belge, site ve kaynaktan yararlanılır. PowerPoint sunuları, bu dokümanlardan alınan verilerin harmanlanması ve yeniden biçimlendirilmesi ile oluşur. Bilgi ve veriler, genellikle direkt olarak sunumda kullanılmaz, bunun yerine az ve öz hali yansıtılır. Sununun anlatılacağı grup, topluluk ya da bireyler ise az ve öz bilginin ilgi çekmesi durumunda kaynağı sorgulayabilirler.
Bütün detayı sunuda verilemeyen verilerin alındığı kaynak böylece slaytta köprü olarak yer alır. Üzerine tıklanması dahilinde ilgili belgeye veya sayfaya yönlendiren köprüler, PowerPoint sunumları için oldukça işlevsel araçlardır.
Ms Office programlarında köprü ekleme komutu farklılık gösterebilir. Bu farklılık programlar arası olabileceği gibi farklı yıllarda çıkmış Office paketleri sebebiyle de yaşanabilir.
PowerPoint slaytına köprü ekleme yöntemi ise şu şekilde gerçekleşir:
PowerPoint programına girmeden önce köprü olarak kullanılması istenen belge, sayfa ya da slayt belirlenir.
Köprü eklenmesi istenilen slaytta bağlantının yapılacağı metin, resim veya şekil seçilir.
4.Ekle başlığı altında yer alan bağlantı seçeneklerinden “Köprü” tıklanır. (Bu aşama cihaza yüklü Microsoft Office programının hangi paketi olduğuna göre değişkenlik gösterebilir. Daha yeni versiyon programlarda köprü seçeneği yerine “Bağlantı” yazması mümkündür.)
Bu aşamada dört farklı köprü ekleme seçeneği çıkar. Bunlar:
Uygun olan köprü seçeneği seçildikten sonra tamama tıklanır ve bağlantı oluşturma işlemi gerçekleşir.
Bağlantının kontrolü için köprü yapılan kelime, şekil veya görsele tıklanır.
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