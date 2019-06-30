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Poyraz, 'langerhans' hastalığı nedeniyle yaşamını yitirmiş

YAŞAM HABERLERİ  | 30.06.2019 15:44 | Son Güncelleme

 ORDU'da, karaciğer nakli olduktan sonra fenalaşıp tedavi gördüğü hastanede yaşam savaşını kaybeden Poyraz Yoldaş'ın (3), Langerhans Hücreli Histiyositoz hastalığına yenik düştüğü ortaya çıktı.

Poyraz, 'langerhans' hastalığı nedeniyle yaşamını yitirmiş

Nedim KOVAN/ORDU, (DHA)- ORDU'da, karaciğer nakli olduktan sonra fenalaşıp tedavi gördüğü hastanede yaşam savaşını kaybeden Poyraz Yoldaş'ın (3), Langerhans Hücreli Histiyositoz hastalığına yenik düştüğü ortaya çıktı.
Altınordu ilçesinde yaşayan Nurdan-Tolga Yoldaş çiftinin oğulları Poyraz, bir süre önce rahatsızlandı. Hastanede tedaviye alınan Poyraz Yoldaş’a karaciğer yetmezliği teşhisi konuldu. Karaciğer nakline ihtiyaç duyulan Poyraz Yoldaş, 1,5 yıl Ankara Hacettepe Tıp Fakültesi’nde tedavi gördü. 25 Haziran'da Ankara Başkent Üniversitesi Hastanesi’nde halası Tuğba Karabıyık’ın operasyonla alınan karaciğeri, küçük Poyraz’a nakledildi. Operasyon başarıyla geçerken, diğer hastalığın tetiklemesi sonucu ani gelişen akciğer rahatsızlığı nedeniyle Poyraz Yoldaş hayatını kaybetti. Poyraz Yoldaş, Ordu’da gözyaşları arasında toprağa verildi.
‘ÇOK ÜZGÜNÜZ’
Ölümüyle ailesine hüzne boğan küçük Poyraz'ın, 'Langerhans Hücreli Histiyositoz' diye adlandırılan kan hastalığına yakalandığı ortaya çıktı. Poyraz'ın acılı babası Tolga Yoldaş, büyük üzüntü yaşadıklarını belirterek, "Çocuğumuz küçüklüğünden itibaren böyle talihsiz bir hastalıkla karşı karşıya geldi. Doktorların bize söylemesine göre dünyada 5 milyonda bir görülen 'langerhans' hastalığı sonucu çocuğumuz rahatsızlandı. Nakle ihtiyaç duyuldu. Ablam büyük fedakarlık gösterdi, organ bağışında bulundu. Ablamdan organ nakli başarıyla gerçekleşti. Karaciğer çalıştı, ancak başka bir hastalığın tetiklemesi sonucu kaybettik. Ablam'a Poyraz’ı kaybettiğimizi bugün haber verdik. Çok üzgünüz" dedi.

FOTOĞRAFLI

Poyraz, 'langerhans' hastalığı nedeniyle yaşamını yitirmiş

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