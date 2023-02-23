KADIN

  1. Haberler Haberler
  2. KADIN
  3. GÜZELLİK - MODA
  4. Pratik kullanımı ve rahatlığı sayesinde size külotlu çorabı unutturacak en iyi jartiyer çorapları

Pratik kullanımı ve rahatlığı sayesinde size külotlu çorabı unutturacak en iyi jartiyer çorapları

22.02.2023 14:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçmişten günümüze, severek kullanılan jartiyer çoraplar; pratikliği ve şıklığıyla çok tercih edilen giyim ürünleri arasında yerini almaya devam ediyor. Kullanılmaya başlandığı ilk yıllarda tamamen amaca hizmet eden jartiyer çoraplar, zamanla fantezi giyim ürünü olarak anılsa da günlük giyimde de önemli bir yer tutuyor. Siz de şıklığınızı zirveye taşıyacak modelleri arıyorsanız okumaya devam edin!

Pratik kullanımı ve rahatlığı sayesinde size külotlu çorabı unutturacak en iyi jartiyer çorapları

İçindekiler

  • 1. Dokusuna ve dantellerine hayran olacaksınız: Obsessive Jartiyer Çorabı
  • 2. Büyük beden jartiyer çorabı arayanlar için: Annes Styling Cecile Opak Jartiyer Çorabı
  • 3. Sadeliğiyle öne çıkan: Penti Siyah Renk Jartiyer Çorap
  • 4. Kırmızı ve siyahın eşsiz uyumu: Anais von Fiore Jartiyer Çorabı
  • 5. O hep trend: Daymod Siyah Renk Fileli Jartiyer Çorap Siyah Tek Ebat
  • 6. Özel günler için ideal: Marilyn Süper Asil Jartiyer Çorabı
  • 7. Modası hiç geçmeyecek bir efsane: Dore Fit Kadın Jartiyer Çorabı
  • 8. Kış aylarının gözdesi: Selente Lovely Legs Jartiyer Çorabı
  • 9. İddialı bir model: Annes Styling Jartiyer Kemeri için İnce Askılı Çoraplar
  • 10. Zarif tasarımıyla kalbinizi fethedecek: Merry See Parfümlü Dantelli Örgü Diz Üstü Jartiyer Çorap

Külotlu çorapların narin yapısı ve zor giyilmesi nedeniyle özellikle gelinlik ve abiye gibi parçalar için sıkça tercih edilen jartiyer çoraplar, rahatlığıyla günlük yaşamda da ön plana çıkmayı başarıyor. Bacakların daha nizami bir görünüme kavuşmasını sağlayan, aynı zamanda rahatlık vadeden jartiyer çoraplara bir göz atmak isterseniz birbirinden şık modelleri listelediğimiz yazımız sizi bekliyor!

1. Dokusuna ve dantellerine hayran olacaksınız: Obsessive Jartiyer Çorabı

Pratik kullanımı ve rahatlığı sayesinde size külotlu çorabı unutturacak en iyi jartiyer çorapları

100 TL ve üzeri alışverişlerinizde 25 TL indirim kazanmak için tıklayın!

Konforu, şık duruşu ve cilt dostu yapısıyla gardırobunuzun favori parçası hâline gelecek Obsessive Jartiyer Çorabı, büyük bir beğeniyi hak ediyor. Basen kısımlarında yer alan dantel detaylarıyla öne çıkan çorap, klasik duruşuyla gören herkesin beğenisini kazanıyor. Her türlü etek ve elbiseyle kullanabileceğiniz modelle birbirinden şık kombinlere imza atabilirsiniz. Dilerseniz çorabı sevdiklerinize armağan ederek yüzlerinde kocaman bir gülümseme de oluşturabilirsiniz. Temizliği konusunda ise çamaşır makinesi yerine her zaman elde yıkamayı tercih etmelisiniz. Bu sayede ürünü uzun süre rahatlıkla kullanabileceğinizi unutmayın.

Ürünü İncele

2. Büyük beden jartiyer çorabı arayanlar için: Annes Styling Cecile Opak Jartiyer Çorabı

Pratik kullanımı ve rahatlığı sayesinde size külotlu çorabı unutturacak en iyi jartiyer çorapları

Jartiyer çorabı büyük beden kişiler için de oldukça estetik bir görünüm sunuyor. Büyük beden ve dantelli jartiyer çorabı satın almak isteyenler için Annes Styling Cecile Opak Jartiyer Çorabı, muhteşem bir seçenek. Kırmızı rengiyle kombinleri bir üst seviyeye taşıyan parça, dantel yüzeyindeki silikon sayesinde kaymaz ve gün boyu rahat kullanılır. Eğer aklınızda "Jartiyer çorabı nasıl giyilir?" diye bir soru varsa hemen cevaplayalım. Jartiyer çorabı paketinden çıkarıldıktan sonra ayaklardan dikkatlice yukarı çekilmeli ve klipslerle bağlanmalı. İşte bu kadar kolay!

Ürünü İncele

3. Sadeliğiyle öne çıkan: Penti Siyah Renk Jartiyer Çorap

Pratik kullanımı ve rahatlığı sayesinde size külotlu çorabı unutturacak en iyi jartiyer çorapları

Prime üyesi olup avantajlardan yararlanmak için tıklayın!

Rahatlığı ve şıklığı bir araya getirmek isteyenlerin elbise dolabında mutlaka yer alması gereken Penti Siyah Renk Jartiyer Çorap; siyah rengi, nefes alan dokusu, dantelli tasarımıyla bir jartiyer çorabında aradığınız tüm özellikleri taşır. Eğer siyah rengini istemezseniz modelin kırmızı renk seçeneğini de tercih edebilirsiniz. Bacakları saran yapısı, klipslerin daha güçlü taşıması için eklenen çamaşır yüzeyi dikişleri ve daha uzun ömürlü kullanım için güçlendirilen görünmez parmak uçlarıyla modeli doyasıya kullanabilirsiniz. Hem özel anlarınızda hem günlük giyimde kullanabileceğiniz dantelli jartiyer çorabını çok seveceğinizden hiç şüphemiz yok!

Ürünü İncele

4. Kırmızı ve siyahın eşsiz uyumu: Anais von Fiore Jartiyer Çorabı

Adsız tasarım - 2023-02-22T161829.730

Şık bir elbiseyle kullanabileceğiniz, âdeta sadeliğin zarafetini gözler önüne seren bir modelle karşınızdayız! Bacakları saran soft dokusu, kullanım esnasında rahatsızlık vermeyen yapısı, doğru askılarla kullanıldığında uzun süre konfor sağlayan Anais von Fiore Jartiyer Çorabı; çekmecenizde mutlaka yer almalı. Eğer jartiyer çorabını uzun süre kullanmak istiyorsanız elde yıkama yapmalı ve yıkama esnasında herhangi bir ağartıcı kullanmamalısınız. Daima keyifle giyeceğiniz modeli incelemeden geçmeyin; deriz!

Ürünü İncele

5. O hep trend: Daymod Siyah Renk Fileli Jartiyer Çorap Siyah Tek Ebat

Adsız tasarım - 2023-02-22T144233.707

Külotlu çorap yerine tercih edebileceğiniz, fileli bir jartiyer arıyorsanız Daymod Daymod Siyah Renk Fileli Jartiyer Çorap ile mutlaka tanışmalısınız. Kaliteli yapısıyla uzun süre kombinlerinize eşlik edecek jartiyer çorabı, her zaman elinizin altında yer alması gereken bir model. File ve dantel detayıyla farkını ortaya koymayı başaran parçayı çok seveceğinizden eminiz! Eğer kafanızı "Jartiyer çorabı nasıl bağlanır?" sorusu kurcalıyorsa için hemen açıklayalım. Jartiyer çorabını bel kemerinde bulunan askıların klipsleriyle doğrudan çoraba tutturularak kullanabilirsiniz.

Ürünü İncele

6. Özel günler için ideal: Marilyn Süper Asil Jartiyer Çorabı

Adsız tasarım - 2023-02-22T144441.608

Özel günlerde beğeniyle kullanabileceğiniz Marilyn Süper Asil Jartiyer Çorabı, görenleri mest ediyor. Dantel detaylarının yanı sıra parlak bir görünümde olmasıyla şıklık yarışında en ön sıralarda yer almanızı sağlayacak jartiyer çorabıyla bulunduğunuz mekânın yıldızı siz olabilirsiniz. Arkadaşlarınızla buluşurken ya da özel davetlerde tüm elbise kombinleriyle harika bir stil yakalamanızı sağlayacak jartiyer çorabıyla göz kamaştırmaya hazır olun!

Ürünü İncele

7. Modası hiç geçmeyecek bir efsane: Dore Fit Kadın Jartiyer Çorabı

Adsız tasarım - 2023-02-22T143822.617

Şıklığına daima özen gösterenler ve özgün stilini her an yansıtmak isteyenlerin severek kullandığı jartiyer çorapları içinde en çok tercih edilenler arasında Dore Fit markasına ait jartiyer külotlu çorap yer alıyor. Kısa etek ve elbiselerin altında kullanıldığında hem rahatlığı hem şıklığı bir araya getirecek Dore Fit Kadın Jartiyer Çorabı, ince ince işlenmiş dokusuyla stil sahibi kadınları cezbetmeye devam ediyor. İçeriğinde kullanılan kaliteli ipliklerin dokusuyla konfor vadeden, ayakları ve bacağı sıkıca saran jartiyer çorabı; özel davetler için birebir! Elde yıkadığınızda uzun süre size eşlik edecek modele mutlaka bir şans tanımalısınız!

Ürünü İncele

8. Kış aylarının gözdesi: Selente Lovely Legs Jartiyer Çorabı

Adsız tasarım - 2023-02-22T162147.611

"Kış aylarında da jartiyer çorabından vazgeçmem." diyenlerin, tarzını en iyi şekilde yansıtmak için yenilik peşinden koşanların dolabında mutlaka olması gereken bu modele âşık olacaksınız! Kadife etekler ya da mini botlarla kullandığınızda âdeta bir moda defilesinden çıkmış gibi hissedeceğinizSelente Lovely Legs Jartiyer Çorabı, kışlık alışveriş listenizin ilk sırsında yer almalı. Eğer "Jartiyer çorabı nasıl takılır?" diye düşünüyorsanız ilk olarak jartiyerin bel destekli kısmını giyin. Ardından arka ve ön taraftan sabitlenmiş askıları çoraplarla birleştirin.

Ürünü İncele

9. İddialı bir model: Annes Styling Jartiyer Kemeri için İnce Askılı Çoraplar

Adsız tasarım - 2023-02-22T161926.620

En iyi jartiyer çorabı markaları arasında yer alan Annes Styling'a listemizde yer vermesek olmazdı. Yapacağınız kombine taş detayıyla çarpıcı bir imza atmanızı sağlayacakAnnes Styling Jartiyer Kemeri için İnce Askılı Çoraplar, en şık jartiyer çorabı modellerinden biri! Siyah rengiyle göz kamaştıran taşlı modeli, siyah mini elbise ve stiletto rugan ayakkabılarla tamamlayabilirsiniz. Sizi, bulunacağınız ortamların en şık kadını yapacak modele göz atmadan alacağınız jartiyer çorabına karar vermeyin!

Ürünü İncele

10. Zarif tasarımıyla kalbinizi fethedecek: Merry See Parfümlü Dantelli Örgü Diz Üstü Jartiyer Çorap

Adsız tasarım - 2023-02-22T143925.570

Gardırobunda çeşitlilik arayanlar için önereceğimiz Merry See Parfümlü Dantelli Örgü Diz Üstü Jartiyer Çorap, görüntüsü ve dokusuyla herkesin severek kullanacağı bir model. Dantel detayları ve açık rengiyle çok zarif bir imaj çizen model, kalitesiyle de büyük bir övgüyü hak ediyor. Bacakları sıkıca kavrıyor ve kaymıyor. Böylece gün boyu rahat hissettiriyor. Jartiyer çorabını dilediğiniz her türlü etek, elbise, şort ve ayakkabılarla kullanarak birbirinden şık kombinler oluşturabilirsiniz. Bacaklarınızı kusursuz bir görüntüye kavuşturacak parçayı çıkarmayı hiç istemeyeceksiniz!

Ürünü İncele


Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
jartiyer jartiyer modelleri jartiyer takım Göz basen ilik ayaklar

İş birliği İçerikleri

Dışarda içtiğiniz kahveleri aratmayacak! İşte en iyi kahve köpürtücü modelleri

Dışarda içtiğiniz kahveleri aratmayacak! İşte en iyi kahve köpürtücü modelleri

Bisiklet severler buraya! Sürüş deneyiminizi arşa çıkaracak en iyi modellere bakmadan geçmeyin

Bisiklet severler buraya! Sürüş deneyiminizi arşa çıkaracak en iyi modellere bakmadan geçmeyin

Sürekli okuyup gözlerini yoranlar sizi böyle alalım! İşte kurtarıcınız olacak okuma gözlükleri

Sürekli okuyup gözlerini yoranlar sizi böyle alalım! İşte kurtarıcınız olacak okuma gözlükleri

Kedinizin evde eğlenceli vakit geçirmesini sağlayacak sevimli oyuncakları keşfedin

Kedinizin evde eğlenceli vakit geçirmesini sağlayacak sevimli oyuncakları keşfedin

Omega 3 deposu, binbir faydaya sahip en iyi balık yağlarıyla sağlığınıza sağlık katın!

Omega 3 deposu, binbir faydaya sahip en iyi balık yağlarıyla sağlığınıza sağlık katın!

Havuzun ve denizin tadını doyasıya çıkarabileceğiniz en iyi yüzücü paletleri

Havuzun ve denizin tadını doyasıya çıkarabileceğiniz en iyi yüzücü paletleri

Tümünü Gör
Havuzun ve denizin tadını doyasıya çıkarabileceğiniz en iyi yüzücü paletleri

Havuzun ve denizin tadını doyasıya çıkarabileceğiniz en iyi yüzücü paletleri

Tamirat tadilat işlerinizi yaparken kullanabileceğiniz en iyi anahtar takımları

Tamirat tadilat işlerinizi yaparken kullanabileceğiniz en iyi anahtar takımları

Yağlı bir cilde sahipseniz bu güneş kremleri tam size göre!

Yağlı bir cilde sahipseniz bu güneş kremleri tam size göre!

"Kabin boy valizime nasıl daha çok eşya sığdırırım?" diyenler buraya!

"Kabin boy valizime nasıl daha çok eşya sığdırırım?" diyenler buraya!

Rahatlığına ayrı, kalitesi ve şıklığına ayrı âşık olacağınız kumaş pantolon modelleri

Rahatlığına ayrı, kalitesi ve şıklığına ayrı âşık olacağınız kumaş pantolon modelleri

İç çamaşırında konfor arayan beylerin tercih ettiği en iyi boxer modelleri

İç çamaşırında konfor arayan beylerin tercih ettiği en iyi boxer modelleri

Tümünü Gör
İç çamaşırında konfor arayan beylerin tercih ettiği en iyi boxer modelleri

İç çamaşırında konfor arayan beylerin tercih ettiği en iyi boxer modelleri

Kesim işlerinize hız kazandıracak en iyi daire testere bıçakları

Kesim işlerinize hız kazandıracak en iyi daire testere bıçakları

İster atıştırmalık olarak tüketin ister tatlılarda kullanın! Şifa deposu en iyi ceviz çeşitleri

İster atıştırmalık olarak tüketin ister tatlılarda kullanın! Şifa deposu en iyi ceviz çeşitleri

Soğuk havalarda çamaşır nasıl kurutulur? Birbirinden etkili bu tüyolara bayılacaksınız!

Soğuk havalarda çamaşır nasıl kurutulur? Birbirinden etkili bu tüyolara bayılacaksınız!

Günlük kombinlerin vazgeçilmezi, sade ve şık olmanın anahtarı! İşte en iyi basic tişört modelleri

Günlük kombinlerin vazgeçilmezi, sade ve şık olmanın anahtarı! İşte en iyi basic tişört modelleri

Kişisel asistanınız olup yaşam kalitenizi artıracak! İşte 2023'ün en iyi akıllı saatleri

Kişisel asistanınız olup yaşam kalitenizi artıracak! İşte 2023'ün en iyi akıllı saatleri

Tümünü Gör

Benzer En Yeniler İçerikleri

Dışarda içtiğiniz kahveleri aratmayacak! İşte en iyi kahve köpürtücü modelleri

Dışarda içtiğiniz kahveleri aratmayacak! İşte en iyi kahve köpürtücü modelleri

Bisiklet severler buraya! Sürüş deneyiminizi arşa çıkaracak en iyi modellere bakmadan geçmeyin

Bisiklet severler buraya! Sürüş deneyiminizi arşa çıkaracak en iyi modellere bakmadan geçmeyin

Sürekli okuyup gözlerini yoranlar sizi böyle alalım! İşte kurtarıcınız olacak okuma gözlükleri

Sürekli okuyup gözlerini yoranlar sizi böyle alalım! İşte kurtarıcınız olacak okuma gözlükleri

Kedinizin evde eğlenceli vakit geçirmesini sağlayacak sevimli oyuncakları keşfedin

Kedinizin evde eğlenceli vakit geçirmesini sağlayacak sevimli oyuncakları keşfedin

Omega 3 deposu, binbir faydaya sahip en iyi balık yağlarıyla sağlığınıza sağlık katın!

Omega 3 deposu, binbir faydaya sahip en iyi balık yağlarıyla sağlığınıza sağlık katın!

Havuzun ve denizin tadını doyasıya çıkarabileceğiniz en iyi yüzücü paletleri

Havuzun ve denizin tadını doyasıya çıkarabileceğiniz en iyi yüzücü paletleri

Tümünü Gör

Diğer Haberler

Asla kullanılmaması gereken saç modelleri! Olduğunuzda çok daha yaşlı gösteriyor

Bu saç modellerini kullanmayın! Çok daha yaşlı gösteriyor

Yüzünü birkaç ay boyunca yıkamamanın faydaları paylaştı! "Şimdiye kadar yaptığım en iyi şey"

Yüzünü birkaç ay boyunca yıkamamanın faydaları açıkladı!

Bilimsel olarak dünyanın en güzel kadını seçildi! Herkes yüzünü merak ediyor

Bilimsel olarak dünyanın en güzel kadını seçildi!

Tırnaklarınızın sürekli kırılmasından şikayetçiyseniz bunları yapın! İşte zayıf tırnakları güçlendirmenin 7 doğal yolu

Zayıf tırnakları güçlendirmenin 7 doğal yolu

51 yaşındaki Cameron Diaz'ın şaşırtan güzellik sırrı! Bu yaşlılık karşıtı yöntem tartışma yaratıyor

51 yaşındaki Cameron Diaz'ın genç cildinin şaşırtan sırrı

Botoks yüzünden başına gelmeyen kalmadı! "Kocam benden korkuyor"

Botoks çene şeklini bozdu! "Kocam benden korkuyor"

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.