2022 yılının en çok kullanılan ve en etkili bb kremleri ve markaları

Günümüzde artık her ihtiyaca yönelik makyaj ve bakım ürünü bulunuyor. Bunlardan biri de çok yönlü bakım sağlayan BB kremler. Hafif yapıda olmaları, yapay durmamaları ve en önemlisi hızlı uygulanabilir olmaları BB kremlerin çokça tercih edilmesini sağlıyor. Güzelliğinize güzellik katacak, bu özel içerikli renklendirici özelliğe sahip kremleri yakından tanıma zamanı!

1. Alanında en iyisi: Ni̇vea Face Cream BB Krem Açık Ton Tüp

Hem nemlendiriciyi hem fondöteni bir arada sunan BB kremler kozmetik dünyasının en çok kullanılan ürünlerinden biri hâline geldi. En iyi BB krem markaları arasında yer alan Nivea Face Cream BB Krem Açık Ton Tüp de bu ürünlerden biri. Kusursuz ve doğal bir cilt görünümünü destekleyen ürün, aynı zamanda cildin yirmi dört saate kadar nemli kalmasını sağlıyor. Ürün jojoba yağı ve mineral pigmentler içeriyor. Cildinizin bakımını sağlarken kusursuz bir cilt güzelliği de isterseniz ürüne şans verebilirsiniz.

2. Güneşin zararlı etkilerinden onunla korunun: Nivea Sun SPF 50+ Cilt Tonu Eşitleyici BB Krem UV Güneş Yüz Kremi

Nemlendirici, fondöten ve güneş koruyucusunun bir arada olduğu Nivea Sun SPF 50+ Cilt Tonu Eşitleyici BB Krem, hem kullanım kolaylığı hem zaman tasarrufu sağlaması sebebiyle "En iyi BB krem hangisi?" sorusunun cevabı niteliğinde bir ürün olduğunu söyleyebiliriz. Üç özelliği bir arada sunan BB krem, 50+ güneş koruma faktörü ile cildi, güneşin zararlı etkilerinden de korumuş oluyor. Krem, yüzde yağlı bir his bırakmadan nemlendirme ve güneş koruyucu etkisini gösteriyor. Ürünü makyaj yapmadan önce yüzünüze uygulayabilirsiniz.

3. Doğal içeriği ile cilt bakımınızı sağlayın: Farmasi BB Krem

Hayvanlar üzerinde test edilmeyen ve doğal içerikli bir BB krem arayışında olanlar Farmasi BB Krem’i tercih edebilirler. Açık tona sahip olan ürünün diğer cilt tonları için farklı seçenekler sunduğunu da belirtmeden geçmeyelim. Ürün paraben, triklosan, fitalat, formaldehit, fosfat ve ağır metaller içermediği için sağlığa olumsuz bir etkisi bulunmuyor. Ayrıca SPF 25 etkisi ile cildi, güneşten gelen zararı ışınlara karşı da koruyor. Yüzde ağır bir his bırakmadan, gözenekleri tıkamadan cilt sorunlarını gözle görülür bir biçimde azaltan ürünü siz de deneyimleyebilirsiniz. Farmasi BB Krem, hafif ve ince yapılı bir BB krem arayışında olanlar için en çok önerilen ürünlerden biri!

4. Uzmanların tercihi: La Roche Posay Hydreane BB Cream

Hassas bir cilde sahip olanların da kullanabildiği La Roche Posay Hydreane BB Cream, dermatologlar tarafından önerilen cilt bakım ürünleri arasında yer alıyor. Ürünün nemlendirici ve kapatıcı özelliği, makyaj bazı olarak kullanılabilme fonksiyonunu da beraberinde getiriyor. Hassas cilde sahip olanların da sorunlarına çözüm getiren ürün "En iyi BB krem markası hangisi?” sorusuna verilebilecek cevaplardan biri olabilir. Ürünün açık ve orta olarak iki ayrı tonu bulunuyor. Siz de iki ton arasından teninize en uygun olanı seçerek kusursuz cilde sahip olabilirsiniz.

5. Kusursuz bir cilt artık mümkün: Note BB Cream

BB kremler, fondötenlerin aksine daha hafif yapıda olurlar. Fondötenler tam kapatıcılık sağlarken BB kremler hafif kapatıcılık özelliği gösterir. Bu da doğal bir cilt görünümüne yardımcı olur. Kızarıklıklar, renk eşitsizlikleri, sivilce izleri ve benzeri gibi cilt problemlerinizin görünümünü hafifletmek ve daha doğal görünmek isterseniz tercihiniz kesinlikle BB kremlerden yana olmalı. Note BB Cream de doğal görünüme yardımcı olan ürünler arasında yer alıyor. Ürün içerisinde toksik özellik taşıyan paraben bulunmuyor. Kremin buğday özü yağından gelen kokusu ise kendine hayran bıraktırıyor.

6. Güzelliğinizi onunla ortaya çıkarın: Golden Rose BB Cream Beauty Balm BB Krem

Gülden gelen kokusu ile cildinizi hem nemlendiren hem güzelleştiren Golden Rose BB Cream Beauty Balm BB Krem’i denediniz mi? BB kremler, kullanım kolaylığı ile oldukça popüler ürünler arasında yer alıyor. Canınız makyaj yapmak istemediğinde bile ürünü hızlıca uygulayarak cilt güzelliğinizi ortaya çıkarabilirsiniz. İnce çizgiler, kızarıklıklar, renk farklılıkları, akne izleri gibi pek çok cilt sorununa çözüm olan BB kremler, hafif yapılı olması sebebiyle makyaj bazı olarak da kullanıma uygun. Cildinize değer veren bir bakım ürününe ihtiyacınız varsa söz konusu BB kremini denemenizi öneririz.

7. Hem nemlendirin hem güzelleştirin: Diadermine Essential Care BB Güzellik Kremi

BB kremler, kolay uygulanan pratik ürünler olmaları sebebiyle yaygın bir kullanıma sahip. İster yoğun makyajla ister makyajsız bir şekilde kullanılabilen bu bakım ürünleri, cilt tonunu eşitleyerek güzel bir ten görünümü yaratıyor. Üstelik hızlı bir şekilde uygulanabildiği için de zamandan tasarruf sağlıyor. Nemlendirici ve kapatıcılar ile ayrı ayrı uğraşmak yerine hepsini bir arada sunan Diadermine Essential Care BB Güzellik Kremi tercih edilebilir. Hafif dokusuyla yüzde ağır ve yağlı bir his bırakmıyor. Böylece yapay bir görünümden uzak, doğallık sunan ürün ile güzel bir cilde sahip olabilirsiniz.

8. Pürüzsüz bir cilt için: Garnier BB Krem Mucizevi Cilt Kusursuzlaştırıcı

Kullanıcılarının memnun kaldığı ve en iyi BB krem yorumlarını toplayan, en trend ürünlerden bir tanesi de Garnier BB Krem Mucizevi Cilt Kusursuzlaştırıcı. Normal cilt tipine sahip kişiler için uygun olan ürün, nemlendirmesinin yanında ciltteki renk orantısızlığını da gideriyor. İçeriğindeki C vitamini sayesinde cildin parlak ve ışıltılı görünmesini destekliyor. Pürüzsüz bir cilt için ihtiyacınız olan bakımı sağlayan ürünü, gündelik yaşamınızın bir parçası hâline getirebilirsiniz. Hızlıca uygulanabilir özelliği ile cildinizin her zaman bakımlı ve canlı görünmesini sağlayabilirsiniz.

9. Cildinizi şımartın: Pure Beauty BB Cream Spf50 Pa+++ Ivory

Doğal özlerden oluşan içeriğiyle Pure Beauty BB Cream Spf50 Pa+++ Ivory ile kusursuz bir cilt görünümü yakalamak mümkün. İçeriğindeki Lespedeza Capitata özü sayesinde cildi; telefon, televizyon ya da bilgisayardan gelen mavi ışığın zararlı etkilerinden korumaya yardımcı oluyor. Ayrıca SPF 50 koruma faktörü ile güneşten gelen zararlı ışınların zararlı etkilerini azaltıyor. İçerisindeki Camellia Japonica Çiçeği, cilde nem kazandırıyor. Pek çok doğal özden oluşan, temiz içerikli bir BB krem arıyorsanız ürünü deneyebilirsiniz.

10. Çok yönlü bakım arayanlara: Dermoskin 5'i 1 Arada BB Krem 50 Spf

Güneş koruyucu etkisi bulunan Dermoskin 5'i 1 Arada BB Krem, toplamda beş ayrı özellik sunuyor. Kremin en belirgin etkileri nemlendirme, kapatıcılık, leke oluşumunu engelleme ve kolajen sentezini arttırarak yaşlanma belirtilerini azaltma. Cilt görünümünü güzelleştirmesinin yanında rutin cilt bakımını da desteklemesi, ürünün önemli özellikleri arasında. Kremi, makyajdan önce baz olarak da kullanabilmek mümkün. Eğer çok yönlü ve hızlı uygulanabilen bir bakım ürünü arayışındaysanız söz konusu BB kremi deneyebilirsiniz. Cildinize doğal bir güzellik kazandırırken kremin diğer özelliklerinden de faydalanmış olursunuz.

11. En beğenilenler arasında: Avon Nutra Effects Matte BB Krem

"Hangi BB kremi önerirsiniz?" sorusuna gelebilecek cevaplardan bir diğeri de Avon Nutra Effects Matte BB Krem. Hem uygun fiyatıyla hem etkili içeriğiyle pek çok kişi tarafından tercih edilen bu ürün, parlamaya karşı etkili yapısı sayesinde karma ve yağlı cilt tiplerine uygun olarak üretiliyor. İhtiyaç duyduğunuz her an elinizin altında bulundurabileceğiniz bu bb kremle her an her yerde güzel bir cilde sahip olacaksınız. BB kremi hızlıca uygulayıp mat ve sağlıklı bir cilt görünümü elde edilebilirsiniz.

12. Ağır bir his bırakmadan cildinizi güzelleştirin: Flormar BB Cream 001

Parmak uçlarınızla ya da bir fondöten fırçasıyla dairesel hareketlerle uygulayabileceğiniz Flormar BB Cream 001, cildinizde kadifemsi bir bitiş sağlamanıza yardımcı olur. Cilt kusurlarını olabildiğince kapatan bu özel ürün, ağır ve yapay bir görüntüye de sebep olmaz. Hafif ve ince yapısı sayesinde ciltle bütünlük sağlar ve yokmuş gibi bir his bırakır. Cilt gözeneklerini tıkamadan renk tonunu eşitleyen formülle genç ve canlı bir görünüme ulaşmak mümkün. Ürünü tek başına kullanarak güzelliğinizi ortaya çıkarabileceğiniz gibi, makyaj bazı olarak da tercih edebilirsiniz.

13. İçeriğindeki E vitamini sayesinde cildiniz ışıl ışıl olacak: Gabrini BB Cream Foundation Light

Kullananlar tarafından etkili bulunan bir diğer ürün de Gabrini BB Cream Foundation Light. SPF 15 özelliğiyle cildi zararlı UV ışınlarından koruyan ürün, 24 saate varan kalıcılığı sayesinde kusursuz cilt görünümünü gün boyunca sürdürebilmenizi mümkün kılıyor. Krem, E vitamini ve amino asitler içerdiği için cildin genç görünmesini destekliyor ve ona bakım sağlıyor. Gabrini BB Cream Foundation, farklı renk seçenekleri sayesinde her cilt tonuna uyum sağlamayı başarıyor. Siz de kendi ten renginize en uygun ürünü tercih edebilirsiniz.