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Cilt alt tonunuza göre size en çok yakışacak saç boyaları

05.12.2022 17:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Günümüzde özel geliştirilen formüller ile her tonda saç rengi kullanabilmek mümkün. Ancak her tene her saç rengi yakışmayabiliyor. Cilt alt tonu, soğuk, sıcak ve nötr olarak ikiye ayrılıyor ve her saç, her ton için uygun olmuyor. Bu yüzden hangi cilt alt tonuna hangi saç renginin yakışabileceği konusuna dair bilgi sahibi olmak önemli. Sizin için sıcak, soğuk ve nötr cilt alt tonuna uyan saç renklerini listeledik. Gelin, bu renkleri birlikte inceleyelim.

Cilt alt tonunuza göre size en çok yakışacak saç boyaları

Ten renginizi biliyorsunuz, peki ya cilt alt tonunuz hakkında bilginiz var mı? Cilt alt tonunuzu tespit etmeniz oldukça kolay. Aydınlık bir ortamda bileklerinizdeki damarlara bakarak cilt alt tonunuzu öğrenebilirsiniz. Eğer damarlarınız mavi görünüyorsa soğuk, yeşil görünüyorsa sıcak hem yeşil hem mavi görünüyorsa nötr alt tona sahipsiniz demektir. İşte cilt alt tonunuza göre seçim yapabileceğiniz yüksek pigmentli ve bakım sağlayan saç boyası çeşitleri…

1. Soğuk ve eşsiz: Palette Deluxe Saç Boyası (U71 Buzul Grisi)

Cilt alt tonunuza göre size en çok yakışacak saç boyalarıPrime üyesi olup bedava kargo ve daha birçok avantajdan yararlanmak için tıklayın!

Son yılların en popüler saç renklerinden olan grinin en çok tercih edilen tonlarından biri de buzul grisi. Soğuk cilt alt tonlu kişiler, gri ve gri çeşitlerini tercih edebilirler. Sekiz haftaya kadar kalıcılık vadeden ürün, besleyici yağlar ile zenginleştirilmiş krem boyadan oluşuyor. Saçlarınıza farklı bir görünüm kazandırmak isterseniz yoğun pigment içeren ürünü tercih edebilirsiniz.

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2. Sarının en özel tonu: Maxx Deluxe Golden 24K 0.1 Platin Sarısı Altın İçerikli Saç Boyası

Cilt alt tonunuza göre size en çok yakışacak saç boyaları

Sarı saç hemen her kadın için büyüleyici bir tercih olsa da ortaya çıkan sonuçlar bazen hüsran yaratabiliyor. Soğuk alt tonlu kişiler rahatlıkla sarı rengi deneyebilir. Siz de platin sarısının eşsiz bir tonunu vadeden nano altın ve altın partikül içeriğine sahip Maxx Deluxe Golden 24K 0.1 Platin Sarısı Altın İçerikli Saç Boyası'nı tercih edilebilirsiniz.

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3. İddialı bir görünüm: Garnier Çarpıcı Renkler Saç Boyası 4.60 Yoğun Koyu Kızıl

Cilt alt tonunuza göre size en çok yakışacak saç boyaları

Kızıl ve kızılın farklı çeşitleri hem soğuk hem sıcak hem de nötr cilt alt tonlu kişilere uyabilen nadir renklerden biri sayılır. Çarpıcı renklerden hoşlanan ya da görünümünde yeni bir tarza geçiş yapmak isteyen, soğuk cilt alt tonuna sahip kişiler; Garnier Çarpıcı Renkler Saç Boyası 4.60 Yoğun Koyu Kızıl ile yepyeni bir görünüme kavuşabilirler. Üstelik ürünün yüzde yüz beyaz kapatma özelliği de bulunuyor.

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4. Soğuk ve küllü: Garnier Color Naturals Saç Boyası 7.1 Küllü Sarı

Cilt alt tonunuza göre size en çok yakışacak saç boyaları

Saçlarında kumral renk ve tonlarını kullanmak isteyen, soğuk cilt alt tonlu kişiler; Garnier Color Naturals Saç Boyası 7.1 Küllü Sarı ürünü denemeliler. Saça bakım yapan meyve özleriyle zenginleştirilen ürün ile saçlara küllü sarı renk tonunu kazandırabilmek mümkün. Soğuk cilt tonu ile bütünleşen küllü sarı saçlar, sizi çok daha çekici gösterecek! Yüksek pigment kalitesine sahip boya ile pırıl pırıl saçlara sahip olacaksınız.

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5. Bakırın en güzel tonu: L'Oreal Paris Excellence Creme Sıcak Bakır Kahve Saç Boyası

Cilt alt tonunuza göre size en çok yakışacak saç boyaları

Eğer siz de soğuk cilt alt tonuna sahipseniz saçlarınızda bakır ve tonlarını deneyerek bu muhteşem uyuma şahit olmalısınız. Sıcak renklerden hoşlananların tercih edebileceği L'Oreal Paris Excellence Creme Sıcak Bakır Kahve Saç Boyası, size hoş bir hava kazandırır. Soğuk alt tona sahip kişilerin en sık tercih ettiği renklerden olan bakır kahveyi siz de deneyebilirsiniz.

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6. Koyu tonlardan vazgeçemeyenlere: L'Oréal Paris Casting Crème Gloss Saç Boyası - 323 Bitter Çikolata

Cilt alt tonunuza göre size en çok yakışacak saç boyaları

Çikolata ve tonlarındaki saç renginin teninize yakıştığını düşünüyorsanız ya da yakıştıranlar olduysa muhtemelen sıcak cilt alt tonuna sahipsiniz. Eğer saçlarınızda çikolata tonlarında yeni bir renk denemek isterseniz L'Oréal Paris Casting Crème Gloss Saç Boyası - 323 Bitter Çikolata tonunu değerlendirmeye alabilirsiniz. Üstelik içerisindeki Hindistan cevizi yağı ile saçınıza ekstra parlak bir görünüm kazandırabilmeniz de mümkün!

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7. Gecenin ışıltısını saçlarınıza yansıtın: L'Oreal Paris Excellence Intense Saç Boyası 1.1 Gece Siyahı

Cilt alt tonunuza göre size en çok yakışacak saç boyaları

Sıcak renk alt tonuna sahip kişiler siyah saç rengini rahatlıkla kullanabilirler. Soğuk bir renk olan siyah ile sıcak cilt tonu birbirini mükemmel şekilde dengelemeyi başarıyor. Eğer siz de siyah rengi tercih etmek isterseniz L'Oreal Paris Excellence Intense Saç Boyası 1.1 Gece Siyahı'nı deneyebilirsiniz. Zengin içeriği sayesinde saçı hem besliyor hem saça yüksek oranda parlaklık kazandırıyor.

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8. Biraz kızıl biraz kahve: Palette Deluxe Yoğun Renkler 7.57 Tarçın Kahve

Cilt alt tonunuza göre size en çok yakışacak saç boyaları

Tarçın rengini en iyi gösteren, sıcak alt tona sahip tenler! Siz de kahverengi ile kızılın karışımı olan tarçın tonunu saçlarınızda görmek istiyorsanız Palette Deluxe Yoğun Renkler 7.57 Tarçın Kahve’yi denemenizi öneriyoruz. Özellikle buğday renklilere ve açık tenlilere çok yakışan tarçın kahve, kullanıcılarına hoş bir hava katıyor. Saçlarınızda yeniliğe gitmek isterseniz ürünü deneyebilirsiniz.

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10. Göz alıcı tonuyla: Nevaton Kalıcı Krem Saç Boyası 5.66 Şarap Kızılı

Cilt alt tonunuza göre size en çok yakışacak saç boyaları

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İddialı bir saç rengine sahip olmak isteyenler göz alıcı tonuyla şarap kızılını tercih edebilirler. Kızıl rengi hem soğuk hem sıcak alt tonlu kişiler tercih edebiliyor olsa da sıcak cilt alt tonlu olanlar için çok daha doğru bir seçim olduğunu söylemek gerekiyor. Kızıl ve tonları, saçlardan çabuk akan bir renk olsa da ürün uzun süreli kalıcılık vadediyor.

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10. Doğal bir seçim: Koleston Naturals Küllü Kumral 7.1

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Sıcak cilt alt tonlu kişilerin seçebileceği diğer bir saç rengi de koyu küllü kumral tonu. Daha solgun renklerden hoşlananlar için ideal bir ton olan koyu küllü kumral, aynı zamanda en doğal saç renklerinden biri. Koleston Naturals Küllü Kumral 7.1, saçı kurutmaz ve ona ekstra nem desteği verir.

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