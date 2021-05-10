Prens Charles'a paylaştığı fotoğraf yüzünden tepki yağdı

Prens Charles'ın, torunu Archie'nin doğum gününde yalnızca oğlu Prens Harry ve Archie'yle göründüğü fotoğrafı paylaşması tepki çekti. Galler Prensi'nin Meghan Markle'ın da yer aldığı bir fotoğraf tercih etmemesi tartışma yarattı. Twitter'dan yapılan paylaşımda, "Bugün iki yaşına giren Archie'nin doğum günü kutlu olsun" mesajı yer aldı.

Prens Charles'ı eleştiren sosyal medya kullanıcıları, "Müstakbel kralın paylaşmayı seçtiği fotoğraftan torununun annesini çıkarması çok kötü", "Güzel bir fotoğraf fakat Meghan nerede?", "Neden onun torunun olduğunu söylemiyorsun ve neden annesini fotoğraftan çıkardın?" şeklinde ifadelerle tepkilerini paylaştı.

Öte yandan Kraliyet ailesinin ve Cambridge Dükü ve Düşesi'nin hesabından yapılan kutlama paylaşımlarında Meghan Markle da yer alıyordu.

Meghan Markle ve eşi Sussex Dükü Prens Harry, ünlü televizyoncu Oprah Winfrey'e verdikleri röportajla skandal açıklamalara imza atmış, bu açıklamaların ardından gözler İngiltere Kraliyet ailesine çevrilmişti.

Prens Harry bu röportajda babası Charles ile ilişkilerinin kırılgan bir hale geldiğini, Prens Charles'ın telefonlarına çıkmadığını da, Kraliyet'ten ayrıldığından bu yana babasıyla iki kez konuştuklarını söylemiş, Meghan Markle'ın yaptığı "Ben hamileyken, bebeğimin prens ya da prenses olmasını istemediler. Bebeğime güvenlik tanınmayacağını söylediler. Oğlum doğduğunda ten renginin ne kadar koyu olacağına dair konuşmalar oluyordu ve bundan endişeleniyorlardı." sözleriyle 'ırkçılık' tartışmaları başlatmıştı.