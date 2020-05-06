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Prens Harry eşi Meghan'ı memnun etmek için bunu da yaptı

DÜNYA HABERLERİ  | 06.05.2020 13:27 | Son Güncelleme

İngiliz Kraliyet ailesinden ayrılan Prens Harry, eşi Meghan Markle'ın avlanmayı sevmediği gerekçesiyle 50 bin sterlin değerindeki av tüfeğini satışa çıkardı.

Prens Harry eşi Meghan'ı memnun etmek için bunu da yaptı

İngiliz kraliyet ailesindeki görevinden Mart ayında ayrılan Prens Harry’nin, eşi Meghan Markle ile ABD’ye taşınmadan beş ay önce yaklaşık 50 bin sterlin değerinde olduğu tahmin edilen dünyanın en pahalı av tüfeklerinden olan “Purdey” marka tüfeğini özel bir anlaşma ile bir alıcıya sattığı belirtildi. Alıcının arkadaşı, “Harry'e ait oldukları için değil, onları istediği için satın aldı ama öğrendiğinde oldukça memnun kaldı. Tüfekler güzel örnekler ve onlardan çok memnun ama kraliyet bağlantısı hakkında övünmek isteyen bir insan değil” ifadelerini kullandı.

MARKLE AVLANMAYI SEVMEDİĞİ İÇİN SATIŞA ÇIKARDI

Prens Harry’nin el yapımı av tüfeklerini hayvansever eşi Meghan Markle’ı memnun etmek için sattığı iddia ediliyor. Prens Harry’nin av tüfeklerini satışa çıkarmasının ardından primatolog, etolog ve antropolog olan ünlü İngiliz Doktor Jane Goodall, Prens Harry ve kardeşi Prens William hakkında , “Avlar ve ateş ederler ama bence Harry duracak çünkü Meghan avlanmayı sevmiyor” yorumunu yapmıştı.

ÇİFT HAYATLARINA ABD'DE DEVAM EDİYOR

Prens Charles ile Prenses Diana'nın küçük oğlu 35 yaşındaki Prens Harry evlendikten sonra Sussex Dükü, eşi Meghan Markle da Sussex Düşesi unvanını almıştı. Ancak Ocak ayında bütün haklarından vazgeçerek İngiliz Kraliyet ailesinden ayrılma kararı alan ve ekonomik olarak bağımsız olan çift bu kararın ardından ABD’ye taşındı.

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