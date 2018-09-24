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Prens Harry müslüman kadınla selamlaşamadı

DÜNYA HABERLERİ  | 24.09.2018 14:56 | Son Güncelleme

İngiliz Kraliyet ailesinin taze gelini Meghan Markle'ın Grenfall kurbanları için çıkaracağı yemek kitabının tanıtımına Prens Harry damga vurdu. Prensin müslüman kadınla selamlaşamama anları sosyal medyada olay yarattı. Prens Harry, türbanlı kadına temas etmeden nasıl selam vereceğini bilemedi.

Sussex Düşesi Meghan Markle'ın Grenfall'da hayatını kaybedenler için sözünü verdiği yemek kitabı tanıtımına eşi Prens Harry ile birlikte katıldı. Kitap tanıtımı için müslümanların bulunduğu aşevine gelen Meghan Markle ve Prens Harry'i müslüman bir kadın karşıladı. Meghan Markle'ın selamlaşmasınınardından Prens Harry'de kadınla selamlaşmak istedi. İlginç anlara sahne olan selamlaşmada Prens Harry zor anlar yaşadı.

HAYATINI KAYBEDENLER İÇİN GİZLİ ZİYARETLER YAPIYOR

Sussex Düşesi Meghan Markle, geçtiğimiz yıl Londra'daki Grenfell Kulesi'nde çıkan yangında hayatını kaybedenler için gizli ziyaretler gerçekleştirdiği ortaya çıkmıştı. Meghan Markle, Londra'da gerçekleştirdiği bu ziyaretlerde bölge camisinin mutfağında Grenfell Kulesi kurbanlarıyla yemek pişirdi.


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Prens Harry Meghan Markle müslüman kadın selamlaşma

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Bi anlık şaşkınlığına veriyorum, yoksa o kadının o şekilde ima ederek öpüşmesi bile hoş değil..
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