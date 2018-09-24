Prens Harry müslüman kadınla selamlaşamadı

Sussex Düşesi Meghan Markle'ın Grenfall'da hayatını kaybedenler için sözünü verdiği yemek kitabı tanıtımına eşi Prens Harry ile birlikte katıldı. Kitap tanıtımı için müslümanların bulunduğu aşevine gelen Meghan Markle ve Prens Harry'i müslüman bir kadın karşıladı. Meghan Markle'ın selamlaşmasınınardından Prens Harry'de kadınla selamlaşmak istedi. İlginç anlara sahne olan selamlaşmada Prens Harry zor anlar yaşadı.

HAYATINI KAYBEDENLER İÇİN GİZLİ ZİYARETLER YAPIYOR

Sussex Düşesi Meghan Markle, geçtiğimiz yıl Londra'daki Grenfell Kulesi'nde çıkan yangında hayatını kaybedenler için gizli ziyaretler gerçekleştirdiği ortaya çıkmıştı. Meghan Markle, Londra'da gerçekleştirdiği bu ziyaretlerde bölge camisinin mutfağında Grenfell Kulesi kurbanlarıyla yemek pişirdi.



