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Prens William ve Prens Harry ödünç verdi! Diana'nın gelinliği 25 yıl sonra sergide

03.06.2021 15:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Prenses Diana'nın 1981'de Prens Charles ile evlenirken giydiği ikonik gelinlik Kensington Sarayı'nda sergileniyor. 25 yıl sonra görücüye çıkan gelinlik, Gelinlik, Prenses Diana'nın iki oğlu Prens William ile Prens Harry tarafından Kensington Sarayı'na ödünç verildi.

Prens William ve Prens Harry ödünç verdi! Diana'nın gelinliği 25 yıl sonra sergide

Prenses Diana'nın 1981'de Prens Charles ile evlenirken giydiği ikonik gelinlik Kensington Sarayı'nda 25 yıl sonra görücüye çıktı.

Kensington Sarayı'nda açılan sergide Prenses Diana'nın gelinliğinin yanı sıra ailenin diğer üyelerinin gelinlikleri ve özel günlerde giydiği kıyafetler de yer alıyor.

EN ÇOK DİKKAT ÇEKEN DIANA'NIN GELİNLİĞİ OLDU

Royal Style In The Making adlı serginin en çok ilgi çeken parçası ise Prenses Diana'nın 1981 yılındaki düğününde giydiği gelinlik oldu. David Emmanuel tarafından tasarlanan gelinlik, özel bir muhafaza içinde moda ve tarih meraklılarına sunuluyor.

Gelinlik, Prenses Diana'nın iki oğlu Prens William ile Prens Harry tarafından Kensington Sarayı'na ödünç verildi.

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