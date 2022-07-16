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Prenslerin buluşmasında dikkat çeken kare! Dünyanın gündemine oturacak görüntü

16.07.2022 17:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Suudi Arabistan'da düzenlenen, ABD Başkanı Joe Biden'ın da katıldığı Cidde Güvenlik ve Kalkınma Zirvesi için ülkesine gelen liderleri Suudi Veliaht Prens Muhammed bin Selman karşıladı. Prens Selman ile Bahreyn Veliaht Prensi ve Başbakanı Selman bin Hamed bin İsa Al Halife'nin buluştuğu andan kameralara tüm dünyanın gündemine oturacak bir kare yansıdı.

Prenslerin buluşmasında dikkat çeken kare! Dünyanın gündemine oturacak görüntü

Suudi Veliaht Prens Muhammed bin Selman ile Bahreyn Veliaht Prensi Al Halife'nin buluşma anındaki sıcak karşılama dikkat çekti. Prens Selman'ın Al Halife'yi burnundan öptüğü anı kamera objektifleri ölümsüzleştirdi.

PRENS SELMAN LİDERLERİ TEK TEK KARŞILADI

Suudi Arabistan resmi ajansı (SPA) haberine göre, Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan, Ürdün Kralı 2. Abdullah, Katar Emiri Temim bin Hamed Al Sani, Kuveyt Veliaht Prensi Mişal Al-Ahmed Al-Cabir Al-Sabah, Umman Sultanı Özel Temsilcisi ve Başbakan Yardımcısı Esad bin Tarık bin Teymur Al Said, Bahreyn Kralı Hamed bin İsa Al Halife ile Bahreyn Veliaht Prensi ve Başbakanı Selman bin Hamed bin İsa Al Halife, Cidde Havalimanı’da tek tek Suudi Veliaht Prens Muhammed bin Selman tarafından karşılandı.

AA-20220716-28431577-28431573-BAHREYN_BASBAKANI_VE_VELIAHT_PRENSI_SELMAN_BIN_HAMAD_AL_HALIFE_SUUDI_ARABISTANDA

AL HALİFE'Yİ BURNUNDAN ÖPTÜ

Prens Selman, Bahreyn Prensi Al Halife'ye sıcak bir karşılama sergiledi. Al Halife ile samimi diyaloğu ve sıcak temasları dikkat çeken Prens Selman, Arap kültüründe saygı ve samimiyetin göstergesi olarak kabul edildiği üzere Prens Al Halife'yi burnundan öptü. Dikkat çeken o anlar kameralara da yansıdı.

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Anahtar Kelimeler:
Bahreyn prens selman
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