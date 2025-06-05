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Prizlerdeki boya lekesi nasıl çıkar? Prizlerdeki boya lekesini çıkartma yöntemleri

Yaz ve bahar aylarında havaların sıcak olması boyanın daha hızlı bir şekilde kurumasını sağlayacağı için evdeki badana işleri genel olarak bu mevsimlerde yapılır. Ancak aşırı sıcaklık söz konusu ise boyanın kuruması zaman alabilir. Her yıl evini düzenli olarak boyatanlar genel olarak bahar aylarını tercih ederler. Ancak boya işleminde ve sonrasında dikkat edilmesi gereken bazı noktalar vardır.

Prizlerdeki boya lekesi nasıl çıkar? Prizlerdeki boya lekesini çıkartma yöntemleri
Ferhan Petek

Evini yenilemek ve daha dekoratif bir görünüm kazandırmak dışında temizlik açısından da önemli ve gerekli kabul edilen ev boyama işlemi genel olarak bahar aylarında yapılır. Bazı kişiler kendi aldıkları malzemeler ile evlerini kendi boyarken bazı kişiler firmalarla anlaşarak ustalar aracılığı ile evlerini boyatabilirler. Boya badana işlemi için dikkat edilmesi gereken bazı hususlar ve oluşabilecek boya lekelerini kolayca çıkartabilmek için önerilen bazı püf noktaları bulunur.

Prizlerdeki boya lekesi nasıl çıkar?

Boya işlemi sırasında boyanacak alan dışındaki kısımlara, eşyalara, süpürgeliklere ya da prizlere boya lekesi bulaşabilir. Bu yüzden boya yapılacak odalarda işleme başlamadan önce tüm eşyalar düzgün bir şekilde kaplanmalı ya da bir örtü ile örtülmelidir. Ancak her ne kadar önlem alınsa da özellikle süpürgelik ya da priz gibi küçük noktalara boya bulaşabilmektedir.

Prizlere bulaşan boya lekelerini çıkartmak için çeşitli yöntemler ve temizlik malzemeleri bulunur. Prizler elektrik akımının sağlandığı kısımlar olduğu için bu kısımların temizliğini yaparken çok daha dikkat edilmesi gerekmektedir.

Prizlerdeki boya lekesi nasıl temizlenir?

Ofislerde ya da evlerde periyodik süreçte boya badana işlemleri yaparken prizlere ya da boya sürülmemesi gereken kısımlara boya gelirse oluşan boya lekelerini çıkartmak için bazı yöntemler bulunur. Boya lekelerini çıkartmak için boyanın türünü bilmek de önemlidir. Prizlerdeki boya lekesini çıkartma yöntemlerinden bazıları ve dikkat edilmesi gereken noktalar şunlardır:

  • Temiz bir beze sirkeli su sürerek boya bulaşan kısım parmaklar yardımı ile ovulur.
  • Boya lekesi olan bölgeye biraz diş macunu sürülerek kuruyana dek beklenir. Daha sonra hafif nemli bir bezle silinir.
  • Ilık su ile bir sünger ıslatılarak boya bulaşan kısma sürülür.
  • Eğer leke çıkmadıysa bezin küçük bir kısmına biraz oksijenli su dökülerek hafifçe lekeli bölge silinebilir.
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priz Philips Yaşam Kategorisi
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