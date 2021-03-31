Prof. Dr. Ahmet Rasim Küçükusta kimdir, kaç yaşında ve aslen nerelidir? İşte hayat hikâyesi…

1973’te İstanbul Erkek Lisesi’ni bitiren Ahmet Rasim Küçükusta, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nden 1979’da mezun oldu. 1984 yılında göğüs hastalıkları uzmanı olan Ahmet Rasim Küçükusta, 1986’da doçent, 1996’ da profesör unvanını elde etti.

Doğduğu memleketinde ilk okul 4. sınıfa kadar okuduktan sonra İstanbul ’da eğitimini sürdüren Prof. Dr. Ahmet Rasim Küçükusta, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nden mezun olduktan sonra göğüs hastalıkları oldu. Feryal Küçükusta ile evlenen Prof. Dr. Ahmet Rasim Küçükusta’nın iki çocuğu bulunuyor…

2008’de emekli olarak üniversiteden ayrılan Prof. Dr. Ahmet Rasim Küçükusta, hem özel muayenehanesinde çalışıyor hem de yazarlık yapıyor.

Prof. Dr. Ahmet Rasim Küçükusta’nın yazıları birçok günlük gazete ve internet sitesinde yayınlanıyor.

Independent Türkçe’de yazdığı yazısında; bir salgının, yani dünya çapında pandeminin bitebilmesinin iki şekilde mümkün olabileceğini söyleyen Ahmet Rasim Küçükusta, toplumun en az yüzde 70'inin enfeksiyon geçirerek ya da aşılanarak toplum bağışıklığının sağlanması gerektiğini veya mutasyonların ardından virüsün bulaş ve hastalık yapma riskinin azalması ya da gerektiğine inandığını vurguladı.

Hastalık geçirenlerin sayısı her gün arttığına dikkati çeken Ahmet Rasim Küçükusta, nüfusu çok az bazı yerler haricinde bugünlerde genel bir toplum bağışıklığından bahsetmenin mümkün olmayacağını savundu. Virüsün geçirdiği binlerce mutasyona karşın henüz bulaşıcılığı ve hastalık yapıcı etkisinin de azalmadığına dikkati çeken Ahmet Rasim Küçükusta, koronavirüse karşı hazırlanan aşıların da birkaç aydır uygulandığını anımsatarak, diğer taraftan yeterli miktarda aşının olmaması ile bir taraftan binlerce mutasyona uğrayan virüslere karşı aşıların kifâyetsiz kalmasının toplum bağışıklığının sağlanmasını da imkânsız kıldığını söyledi.