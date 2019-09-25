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Prof. Dr. Ali Satar: "Çekirge istilasına karşı erken müdahale, ekin sürme zamanıdır"

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.09.2019 11:31 | Son Güncelleme

Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde son dönemde çiftçilerin korkulu rüyası haline gelen çekirge istilaları ile ilgili konuşan Dicle Üniversitesi (DÜ) Fen Fakültesi Zooloji Anabilim Dalı Başkanı Prof.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde son dönemde çiftçilerin korkulu rüyası haline gelen çekirge istilaları ile ilgili konuşan Dicle Üniversitesi (DÜ) Fen Fakültesi Zooloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ali Satar, "İstilaya uğramış alanların sürülmesi gerekir. Toprak sürüldüğü zaman hem yumurtaların yoğunluğu azalıyor hem de dışarıda kalıyorlar ve ileride oluşabilecek don olayıyla birçoğu yok oluyor" dedi.
Bu sene Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde çiftçilerin arazileri yoğun çekirge istilasına uğradı. Uzmanlar, gelecek sene aynı sorunu yaşamamaları için çiftçileri uyardı.
Konu ile ilgili bilgi veren DÜ Fen Fakültesi Zooloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ali Satar, çekirge istilasına uğrayan arazilerin sürülmesi gerektiğinin altını çizdi. Bu çekirge türlerinin yumurtalarını toprağın birkaç santimetre altına bıraktığını kaydeden Prof. Dr. Ali Satar, toprağın sürülmesi sonrası yoğunluğun azaldığını ve don olayları ile birlikte çoğunun yok olabileceğini ifade etti.

"Çekirgelere zararlı olacak ilaçlar kullanılmalı"
Geçen yıl Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde yoğun çekirge istilalarının yaşandığını aktaran Prof. Dr. Satar, "İstilaya uğramış alanların sürülmesi gerekir. Bu çekirgeler yumurtalarını toprağın birkaç santimetre altına bırakıyorlar. Toprak sürüldüğü zaman yumurtaların yoğunluğu azalıyor, dışarıda kalıyorlar ve ileride olabilecek don olayıyla birçoğunun yok olması beklenebilir. Dolayısıyla buradaki istilaya karşı bir önlem alınmış olabilir. Bu alanlara ilaçlama yapılması gerekir. Bu çekirgeye zarar verebilecek ilacın kullanılması lazım. Mesela bunlarla beslenen kuşlar var. Bu kuşlara da kimyasallar zarar veriyor. Buna dikkat edilmesi gerekiyor. Ekinler biçildi, tarlalar sürülmeye Ekim ve Kasım ayları arasında Güneydoğu Anadolu Bölgesi için konuşuyorum başlanıyor. İşte bu aralarda o istila görmüş bölgelerin sürülmesi gerekir. Sürülürse dediğim bu olaylar sağlanacaktır. Çünkü burada büyük bir fayda sağlanacağı kanaatindeyim. Bir diğer olayda eğer ekinlerimizi ektik. İlkbaharın başında ekinler çıkmaya başladı ve yumurtalarda bunlarla beraber açıldı. Burada yavrular çıkacaktır. Bu yavruların sayısı çok fazla görürsek, mesela alanı ziyaret ediyoruz bakıyoruz ki 1 metrekarede en az 70 tane yavru var. O zaman ne yapacağız hemen ilgili birimlere haber vereceğiz. Kontrollü ilaç yapılması gerekir, o çekirgeye has, onu öldürecek ilacın kullanılması gerekir. Burada da yine çekirgelere zarar verebilecek, onları yok eden kuşlara diğer canlılara vermeyecek ilaçların özellikle kullanılması gerekir" dedi.

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