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  4. Prof. Dr. Aziz Sancar çağrı yaptı: Kanun zorlamasa bile aşı olmak gerek

Prof. Dr. Aziz Sancar çağrı yaptı: Kanun zorlamasa bile aşı olmak gerek

26.09.2021 11:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"TÜBİTAK COVID-19 Türkiye Platformu" çatısı altında aşı ve ilaç geliştirme çalışmaları yürüten bilim insanlarıyla bir araya gelen Nobel ödüllü bilim insanı Prof. Dr. Aziz Sancar, "Aşı karşıtı olmak mantık dışı bir tutum. Kanun zorlamasa bile aşı olmak gerek." ifadesini kullandı.

Prof. Dr. Aziz Sancar çağrı yaptı: Kanun zorlamasa bile aşı olmak gerek

Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST için TÜBİTAK'ın onur konuğu olarak Türkiye'ye gelen Sancar, "TÜBİTAK COVID-19 Türkiye Platformu" ile buluştu.

BAKAN VARANK SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI

Toplantıyı, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank sosyal medyadan paylaştığı videolu mesajla duyurdu. Varank, paylaşımında "Nobel Ödüllü Bilim İnsanı Prof. Dr. Aziz Sancar Hocamız, TEKNOFEST için geldiği ülkemizde TÜBİTAK COVID-19 Türkiye Platformu çatısı altında çalışmalarını yürüten bilim insanlarımızla buluştu. Hocamızın söylediği gibi harika işler yapıyorlar." ifadelerine yer verdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezinin (MAM) Konferans Salonu'ndaki toplantıya Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, TÜBİTAK MAM Başkan Vekili Dr. Osman Okur, TÜBİTAK MAM Kutup Araştırmaları Enstitü Müdürü Burcu Özsoy, TÜBİTAK MAM Gen Mühendisliği ve Biyoteknoloji Enstitüsü Müdürü ve COVID-19 Türkiye Platformu Koordinatörü Prof. Dr. Şaban Tekin katıldı.

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"HARİKA İŞLER BAŞARMIŞLAR"

"Birlikte Geliştirme ve Birlikte Başarma" başlıklı toplantının ardından değerlendirmelerde bulunan Sancar, "Türkiye'de aşı çalışmalarıyla ilgili bilgi aldınız. Aşı çalışmalarının geldiği noktayı nasıl buluyorsunuz?" sorusu üzerine, "Çok başarılı buldum. Bazılarından haberim vardı ama bu kadar ayrıntılı bilmiyordum. Gerçekten 3 yıl içinde harika işler başarmışlar ve iyi öğrenciler yetiştirmişler, gerçekten çok beğendim." ifadelerini kullandı.

ÇAĞRI YAPTI: KANUN ZORLAMASA BİLE AŞI OLMAK GEREK

Sancar, aşı karşıtlığı konusunda bir mesajının olup olmadığıyla ilgili soruya ise "Ne diyeceğimi bilmiyorum çünkü aşı karşıtı olmak bence mantık dışı bir tutum. Aşı karşıtı olmak mantıklı bir tutum değil." yanıtını verdi.

Görev yaptığı üniversitenin aşı olmayanları kabul etmediğini kaydeden Sancar, "Türkiye kanunları zorluyor mu bilmiyorum ama kanun zorlamasa bile aşı olmak gerek, yoksa başkasını tehlikeye sokuyorsunuz. Buna hakkınız yok." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs aşısı (Covid-19 aşısı)
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