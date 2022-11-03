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  4. Prof. Dr. Aziz Sancar’ın acı günü! Yengesi ve ağabeyi bir gün arayla vefat etti

Prof. Dr. Aziz Sancar’ın acı günü! Yengesi ve ağabeyi bir gün arayla vefat etti

03.11.2022 19:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Nobel ödüllü bilim insanı Prof. Dr. Aziz Sancar’ın İzmir’de yaşayan yengesi Nezihe Sancar ve ağabeyi emekli Tuğgeneral Kenan Sancar bir gün arayla hayatlarını kaybetti.

Prof. Dr. Aziz Sancar’ın acı günü! Yengesi ve ağabeyi bir gün arayla vefat etti

Nobel ödüllü bilim insanı Prof. Dr. Aziz Sancar'ın İzmir Seferihisar’da yaşayan ağabeyi Kenan Sancar (90) ile yengesi 3 çocuk annesi Nezihe Sancar (90), 15 gün önce korona virüsü (Covid-19) nedeniyle İzmir Tepecik ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Hastanede tedavisi devam eden Nezihe Sancar, geçtiğimiz salı sabahı vefat etti. Nezihe Sancar, Seferihisar ilçesindeki Merkez Mezarlığı'nda toprağa verildi.

EŞİNİN ÖLÜMÜNDEN BİR GÜN SONRA VEFAT ETTİ

Emekli Tuğgeneral Kenan Sancar ise eşinin ölümünün ardından 1 gün sonra yaşamını yitirdi. Kenan Sancar için öğle vakti Seferihisar Merkez Mezarlığı'nda askeri tören düzenlendi. Sancar ailesi, askeri ve emniyet yetkililerinin katıldığı törene katılamayan Aziz Sancar ve eşi ise cenazeye çelenk gönderdi. Kenan Sancar'ın Türk bayrağına sarılı tabutu, kılınan cenaze namazının ardından askeri kıta tarafından omuzlara alındı. Kenan Sancar, eşinin yanında toprağa verildi. (İHA)

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cenaze Aziz Sancar

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